به گزارش خبرنگار مهر، رضوان باقلاچی شامگاه چهارشنبه در آئین تجلیل از کارشناسان و رابطین طرح عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی در استانداری اردبیل اظهار کرد: کاهش آسیبهای اجتماعی در اولویت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی استان قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی موظف شده اند در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلب رضایتمندی مردم، قوانین و بخشنامههایی که در کاهش آسیبهای اجتماعی نیاز به اصلاح دارند را به استانداری اعلام نمایند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با اشاره به ارزیابیها و بازرسیهای صورت گرفته از اجرای طرح عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی، از راهیابی ۵۲ دستگاه اجرایی استان به جشنواره شهید رجایی خبر داد.
باقلاچی گفت: در سال آتی آئین نامه اجرایی جدید طرحهای مذکور ابلاغ و نظارتهای لازم برای اجرای دقیق آن انجام میگیرد.
وی بر ضرورت اجرای مصوبات ستاد مناسب سازی ساختمانهای اداری برای تسهیل در تردد جانبازان و معلولان جسمی تاکید کرد.
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل گفت: دستگاههای اجرایی استان، قوانین و آئین نامههایی که اصلاح آن در کاهش آسیبهای اجتماعی تأثیر گذارند را اعلام کنند تا بر اساس واقعیتها راهکار مناسب در پیشگیری و کاهش این آسیبها هدفگذاری شود.
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