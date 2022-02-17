بستری ۷۴ بیمار جدید کرونایی در اردبیل/نارنجی رنگ غالب شهرهاست

علی محمدیان اردی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: غالب بستری‌ها و مراجعین با علائم خفیف تا خطرناک کرونا به مراکز درمانی استان معمولاً مبتلایان به سویه جدید کرونا اومیکرون هستند که در این راستا تاکید ما به مردم استان اردبیل دقت بر اهم هشدارها و رعایت حداکثری و دقیق پروتکل‌های بهداشتی است.

وی با اشاره به آخرین آمار بستری‌های استان ناشی از ابتلاء به کرونا گفت: در حال حاضر ۲۸۸ نفر در مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان بستری هستند که سهم ۲۴ ساعت گذشته استان از این تعداد بستری ۷۴ بیمار است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل تصریح کرد: هم اکنون تعداد ۴۸ بیمار با وخامت اوضاع عمومی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری و تحت مراقبت و کنترل هستند.

به گفته محمدیان اردی با ثبت یک روز بدون فوتی دیگر در استان در ۲۴ ساعت گذشته هم اکنون تعداد کل جان باختگان ناشی از کرونا در این استان ۲ هزار و ۶۷۰ نفر به ثبت رسیده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین وضعیت اعلام شده توسط وزارت بهداشت، هم اکنون شهرستان مشگین شهر در وضعیت قرمز، شهرستان‌های اردبیل، پارس آباد، سرعین، نیر و اصلاندوز در وضعیت نارنجی، شهرستانهای خلخال، بیله سوار، گرمی، کوثر و نمین در وضعیت زرد قرار دارند.

۲ میلیون و ۶۴ هزار دوز واکسن تزریق شد

این مسئول با اشاره به آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در استان بیان کرد: هم اکنون تعداد ۲ میلیون و ۶۴ هزار و ۳۰۱ دوز واکسن کرونا در سه نوبت اول تا سوم در استان تزریق شده است که از این تعداد ۹۳۳ هزار و ۲۰۷ دوز در نوبت اول، ۸۱۸ هزار و ۱۷۴ دوز در نوبت دوم و ۳۱۲ هزار و ۹۲۰ دوز در نوبت سوم و یادآور بوده است.

محمدیان اردی اهمیت واکسیناسیون و دریافت دوز سوم واکسن کرونا در مقابله با سویه جدید اومیکرون را یادآور شد و افزود: تمام جمعیت استان اردبیل باید نسبت به واکسیناسیون و تکمیل پروسه در سه نوبت اقدام کنند تا شاهد تثبیت وضعیت بیماری و روند رو به کاهش همه گیری در منطقه باشیم.