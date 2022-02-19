پست های زیارتی در میان کاربران ایرانی اینستاگرم محبوب تر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن فینی زاده مدیر مرکز پژوهشی بتا در گزارشی به ذائقه سنجی کاربران شبکههای اجتماعی به سفر و گردشگری پرداخت در این گزارش آمده است: تعداد پست سالیانه تولید شده در موضوع سفر و گردشگری به صورت عمومی در اینستاگرام فارسی به حدود هفت میلیون و هشتصد هزار پست میرسد که این تعداد بیش از دویست میلیون لایک و حدود نود میلیون کامنت دریافت میکند و در مجموعه در حدود هفت میلیارد بار دیده میشود.
همچنین در بستر توئیتر توسط کاربران ایرانی حدوداً در یک سال دو میلیون توییت و ریتوییت در موضوع گردشگری و سفر منتشر میشود که در حدود یازده میلیون لایک میگیرد.
انواع سفر
این نوع نمودار بیانگر درصد انواع مختلف سفرهایی است که کاربران در پستهای مرتبط با گردشگری راجع به آنها صحبت کردهاند و در بستر اینستاگرام توسط کاربران ایرانی منتشر شده است.
همانطور که مشخص است اغلب سفرها که شصت و هفت درصد آن را تشکیل میدهد از نوع طبیعتگردی است. پس از آن پستهای با نوع سفر شهری با هفده درصد بیشترین انتشار را داشتهاند. سفرهای بومگردی نیز با هشت درصد از محتوا در جایگاه سوم قرار دارند.
در نهایت سفرهای مهاجرتی و زیارتی به ترتیب با شش و هشت درصد از محتوا، آخرین سفرهایی هستند که کاربران آنها را در صفحات خود بازتاب دادهاند.
انواع سفرهای داخلی بر اساس حجم انتشار
این نمودار، بیان کننده نسبت انواع مختلف سفرهای داخلی در پستهای مرتبط با سفر داخلی در میان کاربران ایرانی اینستاگرام است که بر اساس تعداد میزان انتشار پستها (نه تعداد لایک آنها) مورد بررسی قرار گرفته است.
در این نمودار، سفرهای داخلی به پنج دسته طبیعتگردی، سیاحتی، روستا و بومگردی، نامشخص و زیارتی تقسیم شدهاند.
منظور از طبیعتگردی، سفرهایی هستند که در آن گردشگران برای دیدار از مناطق طبیعی بکر سفر میکنند و به تماشای جاذبههای طبیعی مانند جنگل، کوه، جانوران و … میپردازند. همانگونه در نمودار مشخص است، سفرهای طبیعتگردی بیشترین سهم پستهای منتشر شده که برابر هفتاد و دو درصد است را به خود اختصاص دادهاند.
پس از طبیعتگردی، پستها مرتبط با سفر سیاحتی بیشترین انتشار را در میان کاربران اینستاگرام داشتهاند. مقصود از سفرهای سیاحتی، سفرهایی هستند که به مقصد مناطق شهری مانند مراکز استانها انجام شدهاند و در آن گردشگران به بازدید از جاذبههای شهری مانند آثار تاریخی، بازارها و … پرداختهاند. بر اساس این نمودار، محتوای یازده درصد پستهای اینستاگرم مرتبط با سفرهای داخلی، درباره سفرهای سیاحتی هستند.
سفرهایی که تحت عنوان روستا و بومگردی ذکر شده اند، سفرهایی هستند که به مقصد روستاها و مناطق طبیعی که جمعیت کمی دارند انجام میشوند و در آن گردشگران ضمن بازدید از روستا، با رسوم اهالی منطقه و فعالیتهایشان آشنا میشوند. همانطور که مشخص است این نوع سفرها با اختصاص یازده درصد پستهای اینستاگرام مرتبط با سفرهای داخلی به خود، رتبه سوم در میان پستهای سفرهای داخلی اینستاگرام از لحاظ حجم انتشار را دارند.
در نهایت کمترین محتوای منتشر شده در سفرهای داخلی، محتوای زیارتی است که فقط دو درصد از پستها را شامل میشود. مقصود از سفرهای زیارتی نیز، سفرهایی هستند که به مقصد مکانهای مذهبی و مقدس مانند حرم امام رضا (علیهالسلام) و حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) و به قصد زیارت انجام شدهاند.
سفرهای داخلی که تحت عنوان «نامشخص» نامگذاری شدهاند، پستهایی هستند که مشخص شده مقصد سفر در داخل کشور است، اما نوع سفر از طریق پست قابل تشخیص نیست و به همین علت است که تحت این نام عنوان شدهاند. دسته «نامشخص»، تنها پنج درصد از محتوای پستهای مرتبط با سفر داخلی را به خود اختصاص داده است.
انواع سفرهای داخلی بر اساس محبوبیت
با بررسی محبوبیت هر کدام از انواع سفر در کنار حجم محتوا سعی به این است تصویر واضحتری از صنعت گردشگری و تمایل کاربران شبکههای اجتماعی مشخص شود، بر اساس این نمودار، هر یک از انواع سفرهای طبیعتگردی، نامشخص، سیاحتی، روستا و بومگردی و زیارتی و به ترتیب شصت و نه، پانزده، هشت، هفت و یک درصد از پستهای مربوط به سفرهای داخلی را به خود اختصاص دادهاند.
نکته قابل توجه در مقایسه این نمودار با نمودار پیشین، (حجم محتوا با محبوبیت) افزایش محبوبیت سفرهای سیاحتی در مقایسه با حجم انتشار آن است، به طوری که در نمودار حجم انتشار سفر سیاحتی یازده درصد و در نمودار محبوبیت پانزده درصد از محتوای پستها را به خود اختصاص داده است. این بدین معنی است سفرهای سیاحتی، بیش از آنچه در پستهای اینستاگرام نشر داده میشوند میتوانند مورد توجه مردم قرار بگیرند.
به طور کلی با توجه به نزدیک بودن درصد انواع سفرهای داخلی در نمودارهای محبوبیت و حجم انتشار، به نظر میرسد که در مجموع میزان انتشار انواع سفرهای داخلی تقریباً متناسب با محبوبیت آنها در میان کاربران است.
انواع سفرهای خارجی براساس حجم انتشار محتوا
این نمودار، نمایانگر نسبت انواع سفرهای خارجی در پستهای منتشر شده مرتبط با سفر و گردشگری در میان کاربران ایرانی است. لازم به ذکر است که نمودار زیر بر اساس میزان انتشار پستها در بستر اینستاگرام تهیه شده است، نه تعداد لایکی که هر یک انواع سفرها دریافت کردهاند.
همانگونه که در نمودار فوق نشان داده شدهاست، اغلب پستهایی که با محتوای سفر خارجی در میان کاربران ایرانی در اینستاگرام منتشر شده اند، از نوع سفر سیاحتی بودهاند. همانطور که توضیح داده شد، سفرهای سیاحتی سفرهایی هستند که به مقصد مناطق شهری مانند شهرهای بزرگ کشور مقصد انجام شدهاند و در آن گردشگران به بازدید از جاذبههای شهری مانند آثار تاریخی، مالها و … پرداختهاند. انتشار سی و نه درصدی این نوع از سفر نشان از این دارد که کاربران بیش از سایر انواع سفر به آن پرداختهاند.
پس از سفر سیاحتی، سفرهای مهاجرتی با اختصاص دادن بیست و شش درصد از محتواهای منتشر شده به خود، در رتبه دوم انواع سفرهای خارجی قرار دارند. مقصود از سفر مهاجرتی، سفری است که در آن فرد به قصد تغییر وطن و اقامت دائمی در یک کشور دیگر به آنجا سفر میکند.
پس از سفر مهاجرتی، سفرهای طبیعتگردی با سهم بیست و یک درصدی از محتواهای منتشر شده، سومین نوع از انواع سفرهای خارجی هستند.
در نهایت سفرهای زیارتی با سه درصد و سفرهای تحصیلی با دو درصد، کمترین محتوا در پستهای مرتبط با گردشگری خارجی را در میان کاربران اینستاگرام داشتهاند.
سفرهای تحصیلی به این معنا هستند که فرد برای تحصیل در کشوری دیگر، به آن کشور سفر میکند و قصد دارد بعد از اتمام تحصیلش به وطن بازگردد. این سفرها دو درصد از سفرهای خارجی را تشکیل دادهاند.
موارد نامشخص با نه درصد از محتواهای منتشر شده، بعد از سفرهای طبیعتگردی قرار دارند که در آنها، قابل تشخیص نبودهاست که سفر به چه مقصودی انجام شده و فقط خارجی بودن آنها مشخص است.
نکته جالب توجه در این موارد، فقدان مورد سفرهای روستایی و بومگردی در انواع سفرهای خارجی است که در سفرهای داخلی، یکی از محبوب ترین انواع سفر شناخته میشود. این امر نشان دهنده این است که کاربران اینستاگرام چندان توجهی به این نوع سفر در خارج از کشور نداشته و تمرکز خود را صرف دیگر انواع سفر میکنند.
انواع سفرهای خارجی براساس محبوبیت
نمودار زیر نسبت انواع سفرهای خارجی در پستهای منتشر شده مرتبط با گردشگری را در اینستاگرام نشان میدهد و بر اساس تعداد لایک (نه تعداد پست) هر یک از موضوعات تنظیم شدهاست.
همانگونه که مشخص است، بیشترین نسبت دریافت لایک در گردشگری خارجی مربوط به پستهای سیاحتی است که حدود پنجاه و دو درصد لایکها را شامل میشود. در حالی که سفر سیاحتی خارجی طبق نمودار حجم انتشار، سی و نه درصد پستهای منتشر شده را به خود اختصاص داده بود. در نتیجه پستهای سیاحتی در سفر خارجی بیشتر از آنچه در بستر اینستاگرام منتشر میشوند محبوب هستند و این ظرفیت را دارند که بیشتر به آنها پرداخته شود.
برخلاف پستهای سیاحتی، درصد پستهای با محتوای مهاجرتی در نمودار محبوبیت نسبت به نمودار حجم انتشار شدیداً کاهش یافته است، که این خود نمایانگر عدم علاقه مخاطبان به این نوع پست هاست. علیرغم اینکه پستهای مهاجرتی در نمودار حجم انتشار بیست و شش درصد محتوا را به خود اختصاص داده اند، تنها دارای دو درصد از لایکها میباشند و این نشان از اقبال کم مخاطبان به آنها دارد. به طور کلی نیز با این نوع پستها، نامحبوب ترین پستها در میان انواع گردشگری خارجی در میان کاربران اینستاگرام هستند.
پستهای مرتبط با محتوای طبیعتگردی نیز بیش از آنچه انتشار یافته اند، مورد پسند مخاطبان واقع شدهاند، درحالی که در نمودار حجم انتشار بیست و یک درصد از محتوای انتشار یافته را در اختیار دارند، در نمودار محبوبیت سی درصد از لایکها متعلق به سفرهای گردشگری خارجی هستند و این حاکی از آن است که با توجه به محبوبیت بالای این نوع محتوا، بیش از پیش میتوان به سفر طبیعتگردی پرداخت و توجه مخاطبان را جلب کرد.
در حالی که در نمودار حجم انتشار سه درصد از پستها با محتوای زیارتی منتشر شدهاست، اما در نمودار محبوبیت چهارده درصد لایکها به این نوع پستها تعلق دارد و بیانگر محبوبیت این دسته از پستهاست.
موارد نامشخص و سفرهای تحصیلی نیز هر کدام یک درصد از لایکهای سفر خارجی را به خود اختصاص دادهاند که به علت ناچیز بودن آنها، نمیتوان تحلیل چندان دقیقی از میزان تغییر درصد آنها در نمودارهای حجم انتشار و محبوبیت داشت.
در نهایت این نمودار اینگونه جمع بندی میشود که پستهایی با محتوای زیارتی بیشترین محبوبیت و پستهایی با محتوای مهاجرتی کمترین محبوبیت را در بین کاربران ایرانی اینستاگرام در سفرهای خارجی دربرگرفته است. سفرهای سیاحتی و طبیعتگردی نیز به طور خوبی مورد اقبال کاربران هستند و میتوان بیشتر به این دو نوع سفر پرداخت.
آنچه مشخص است این است که در ذائقه کاربران اینستاگرام یکی از اساسیترین موضوعات در سفرهای داخلی طبیعت و طبیعت گردی است و در سفرهای خارجی سیاحت و شهر گردی است.
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