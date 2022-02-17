محبوب حیدری در گفتو گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با تأمین منابع مالی سعی میکنیم تا پروژههای نیمهتمام توسعه بزرگراهی استان را تکمیل کرده و بخشی از مطالبات پیمانکاران را پرداخت کنیم.
وی با قدردانی از صبوری پیمانکاران در اجرای پروژهها با کمترین پرداختی در سالهای اخیر تصریح کرد: از محل سفر رئیس جمهور بخشی از منابع به پرداخت مطالبات پیمانکاران اختصاص یافته تا آنها نیز بتوانند حق و حقوق و مزایای پرسنل خود را پرداخت کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: ۷۰۰ میلیارد تومان منابع عمرانی برای پروژههای زیرساختی در استان از محل سفر رئیس جمهور اختصاص یافته که ۵۰ درصد آن مربوط به اداره کل راه و شهرسازی و پروژههای اجرایی در این حوزه است.
حیدری افزود: از این مبلغ ۲۷۰ میلیارد تومان برای توسعه بزرگراهها، ۶۷ میلیارد تومان برای راه آهن و ۳۷ میلیارد تومان نیز برای تکمیل بیمارستان نجفزاده اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه تمام راههای مواصلاتی استان اردبیل دارای ردیف ملی و ماده ۲۳ در پیوست بودجه است، خاطر نشان کرد: با تلاش و پیگیری استاندار اردبیل، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و نمایندگان استان تلاش شد تا کل مسیر سه راهی رضی، امیرکندی، گرمی به بیلهسوار دارای ماده ۲۳ شده و از پیوست بودجه بهرهمند شود.
حیدری در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در کنار این پروژه، محور سه راهی سربند تا سه راهی مشگینشهر به طول ۱۳۷ کیلومتر نیز از ماده ۲۳ و پیوست قانون بودجه بهرهمند شد تا هیچ دغدغهای از بابت تأمین منابع مالی برای این پروژهها وجود نداشته باشد.
وی بیان کرد: در حال حاضر تمامی راههای شریانی استان اردبیل دارای ردیف ملی و ماده ۲۳ در پیوست بودجه است و ادامه اجرای این پروژهها با مشکل منابع مالی مواجه نخواهد شد.
حیدری در ادامه سخنان خود اظهار کرد: با تأمین اعتبار از محل سفر رئیس جمهور تلاش میکنیم تا پایان سال ۵۰ تا ۵۵ کیلومتر از بزرگراههای در حال تکمیل استان را زیر بار ترافیک ببریم تا در تعهد توسعه ۳۰۰ کیلومتر بزرگراه بتوانیم بخشی از این وعده را محقق کنیم.
وی تصریح کرد: با بهبود شرایط جوی و تداوم فعالیتهای عمرانی و زیربنایی این ۵۰ کیلومتر توسعه بزرگراه با نصب گاردریل و علائم ایمنی راهها آماده بهرهبرداری میشود تا در ایام عید مسافران و گردشگران از این راههای مواصلاتی استفاده کنند.
حیدری در مورد تأمین منابع مالی از محل تهاتر نیز گفت: ۳۰۰ میلیارد تومان از محل تهاتر نفتی برای استان در نظر گرفته شده که ۷۰ میلیارد تومان آن مربوط به محور گرمی به بیلهسوار، ۷۰ میلیارد تومان اردبیل به مشگینشهر و ۱۶۰ میلیارد تومان برای پروژه اردبیل – سرچم در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این منابع برای پروژههایی که قرارگاه خاتمالانبیاء در سطح استان در حوزه راهها در حال اجراست، اختصاص پیدا میکند که این پروژهها مربوط به مسیرها و راههای شریانی مختلف است.
حیدری در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در حال حاضر قرارگاه خاتمالانبیاء قطعه ۷ محور اردبیل – سرچم، کل مسیر اردبیل – مشگینشهر و محور گرمی به بیلهسوار را به طول ۴۵ کیلومتر در حال اجرا دارد که ۳۰۰ میلیارد تومان تهاتر نفتی به این پروژهها اختصاص مییابد.
وی اضافه کرد: از ظرفیت ماده ۵۶ نیز در توسعه بزرگراههای استان استفاده میکنیم که با مساعدت سازمان برنامه و بودجه ۴۰۰ میلیارد تومان برای محور اردبیل – سرچم از طریق تسهیلات بانکی پرداخت خواهد شد.
حیدری بیان کرد: برای محور کلور – درام نیز ۱۰۰ میلیارد تومان از طریق ماده ۲۳ و بانک مسکن در نظر گرفته شده تا این مسیر ارتباطی نیز هر چه سریعتر به سرانجام برسد.
وی ادامه داد: سومین پروژهای که از ظرفیت منابع ماده ۲۳ استفاده میکند، محور سه راهی سربند تا مشگینشهر است که ۱۵۰ میلیارد تومان نیز از طریق بانک عامل برای این پروژه مصوب شده که انتظار میرود تا قبل از عید شاهد عقد قرارداد و تأمین ضمانتنامه از طریق سازمان برنامه و بودجه باشیم.
حیدری با قدردانی از کشاورزان و صاحبان اراضی در واگذاری بخشی از زمینها برای توسعه بزرگراهها اظهار کرد: ما حق و حقوق این کشاورزان و زارعان را نیز پرداخت میکنیم و در کنار آن تلاشمان بر این است تا به اعتماد پیمانکاران استانی و بومی نیز پاسخی مثبت داده و بدهیها و مطالبات آنها را نیز پرداخت کنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل تصریح کرد: تلاش بر این است تا این راهها و محورهای مواصلاتی که زمینهساز تحول اقتصادی و گردشگری خواهد بود، با ایمنی کامل به بهرهبرداری رسیده و اهالی استان از توسعه بزرگراهها بهرهمند شوند.
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