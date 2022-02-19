اختتامیه مسابقات فوتبال ورزش شهروندی شهرداری همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمسعود حسینی شهردار همدان صبح شنبه در مراسم اختتامیه مسابقات فوتبال ورزش شهروندی شهرداری همدان اظهار کرد: در ورزش شهروندی شهرداری همدان بیش از ۱۷ هزار نفر به صورت سازمان یافته فعالیت می‌کنند که در کشور بی‌نظیر بوده و این موضوع برای شهرداری همدان افتخار بزرگی است.

شهردار همدان افزود: کسانی نیز که در بحث اجرا و برنامه‌ریزی ورزش شهروندی فعالیت می‌کنند به صورت مردم نهاد در کنار شهرداری هستند که جا دارد از تک‌تک این عزیزان که در بحث رشد فرهنگ ورزش در بین شهروندان همدانی تلاش می‌کنند تقدیر و تشکر کنم.

وی با اشاره به فینال مسابقات فوتبال ورزش شهروندی شهرداری همدان گفت: رشته فوتبال برای شهرداری همدان به دلیل جامعه پرمخاطب از اهمیت بالایی برخوردار بوده و شهرداری همدان در لیگ دسته اول فوتبال کشور بزرگسالان و جوانان و سایر رده‌ها در کشور در حال فعالیت است.

حسینی خاطرنشان کرد: به تیم المپیک پرسی‌گاز و هدف سنگ سفید قهرمان و نایب قهرمان ورزش شهروندی هم تبریک می‌گویم و ما باید به سمتی حرکت کنیم که از دل فوتبال شهروندی و این مسابقات بتوانیم بازیکنانی را به تیم‌های شهرداری معرفی کنیم.

شهردار همدان با بیان اینکه با تمام مشکلات حامی تیم فوتبال بزرگسالان شهرداری همدان هستیم، بیان کرد: حضور یک تیم از شهر همدان در لیگ دسته اول فوتبال کشور برای فوتبال و ورزش شهر یک افتخار بزرگ بوده و ما همچون گذشته با تمام قدرت حامی این تیم هستیم.

وی افزود: از سرمربی تیم بزرگسالان شهرداری همدان هم انتظار داریم نگاه ویژه‌ای به استعدادهای فوتبال شهروندی داشته باشد.

امکانات و تجهیزات ورزشی در محلات همدان گسترش پیدا کند

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نیز ورزش شهروندی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: در آموزه‌های دینی ما توجه به سلامت جسم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و همواره به آن تاکید شده است.

حجت الاسلام و المسلمین احمدحسین فلاحی افزود: امروز جامعه جوان ما به شادابی و نشاط اجتماعی نیاز دارد و ورزش می‌تواند آینده کشور را با داشتن جامعه‌ای سالم تضمین کند از همین رو هر اندازه که ما می‌توانیم و به نحوی باید ورزش را در کوچه پس کوچه‌های محلات گسترش دهیم.

وی با اشاره به لزوم گسترش امکانات و تجهیزات ورزشی بیان کرد: محلات ما از نبود امکانات و تجهیزات ورزشی گلایه دارند و این گلایه نیز کاملاً به حق و به جا بوده و بنده بارها تاکید کرده‌ام که اگر هم نمی‌توانیم یک سالن ورزشی بزنیم حداقل باید یک چمن مصنوعی در محلات ما زده شود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: باید از دستگاه ورزش به عنوان متولی اصلی تا تمام نهادها و ادارات برای گسترش ورزش تلاش کنند.

تمام ادارات و دستگاه ملزم به حمایت از ورزش شهروندی هستند

فرماندار همدان نیز در این مراسم با بیان اینکه کار کردن با محلات با این بضاعت اندک و تنوع سلایق بسیار سخت است، اظهار داشت: باید یک خداقوت و خسته نباشید به مجموعه ورزش شهروندی شهرداری همدان بگویم که انصافاً در بحث گسترش ورزش در محلات بسیار خوب تلاش می‌کنند.

محمد علی محمدی افزود: یک تفاهم‌نامه نیز به تازگی بین فرمانداری و شهرداری همدان بسته شد تا تمام ادارات در سطح بضاعت خود در بحث ورزش شهروندی پای کار بیایند.

وی با بیان اینکه از کوچک‌ترین کمکی در بحث ورزش شهروندی دریغ نخواهیم کرد، بیان کرد: این نوید را به تمام مناطق کم برخوردار همدان می‌دهیم که هر مصوبه‌ای شورا در بحث ورزش شهروندی تصویب کند در شورای انطباق کمک خواهیم کرد.

فرماندار همدان خاطرنشان کرد: امروز فوتبال شهروندی نشان داد با استعدادهایی که دارد می‌تواند فوتبال همدان را به جایگاه واقعی‌اش برساند.

گفتنی است؛ اختتامیه فوتبال ورزش شهروندی شهرداری همدان با حضور نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و شهردار و نمایندگان شورای اسلامی شهر همدان، رئیس و معاون ورزش سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزش شهرداری و رئیس و دبیر ورزش شهروندی شهرداری همدان در ورزشگاه شهدای قدس برگزار شد

در پایان به تیم قهرمان رده‌سنی بزرگسالان المپیک پرسی گاز و قهرمان رده‌جوانان اتحاد رضوان با اهدای کاپ و مدال تقدیر شد.