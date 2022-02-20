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۱ اسفند ۱۴۰۰، ۸:۳۵

به ریاست قالیباف آغاز شد؛ 

جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی ارز و بودجه با حضور میرکاظمی

جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی ارز و بودجه با حضور میرکاظمی

جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارز ترجیحی و بودجه سال آینده با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه) به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این جلسه حضور دارد.

قرار است در این جلسه مسائل ارزی و اقتصادی کشور و بودجه سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 5428605
زهرا علیدادی

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