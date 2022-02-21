۷۵ واحد تولیدی در گلستان ملزم به درج قیمت تولید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طلوعیان شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: نصب قیمت تولید برای چهار نوع گروه کالایی اجباری شده که در گلستان شامل ۷۵ واحد تولیدی و ۲۳۹ قلم کالا هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان بیان کرد: این عمل سلب کاهش قیمت‌ها شده و از سودهای زائد هم جلوگیری خواهد کرد.

وی اضافه کرد: مقابله با گران فروشی و شفاف سازی قیمت ها از مهم ترین اهداف اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها است.

طلوعیان اعلام کرد: مبنای محاسبه مالیات واحد تولیدی، قیمت کالا درب کارخانه است و اگر تولیدکننده به هر دلیلی قیمت محصول نهایی خود را افزایش دهد، ملزم است که براساس همان عدد، پرداخت مالیات کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان با اشاره به اینکه در سابق قیمت مصرف کننده بر روی کالا درج می شد، توضیح داد: از آن جایی که کالاها در شهرهای مختلف تولید می‌شود، در نتیجه تولیدکننده ناچار بود طولانی‌ترین مسیر و بیشترین هزینه را در نظر بگیرد و در حقیقت مصرف کننده مجبور بود بیشترین هزینه حمل را پرداخت کند، حال اگر ما قیمت تولیدکننده را مبنا قرار دهیم در این صورت کالایی که در یک شهر فروخته می‌شود با درصدی مشخص افزایش پیدا می‌کند.

وی گفت: بدین ترتیب اگر قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده روی کالا درج شود، قیمت کالاها شفاف‌تر می‌شود و خریداران هم اطمینان پیدا می‌کنند که کالا را با قیمت واقعی می‌خرند.