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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۰۷

از نیمه دوم اسفندماه؛

طرح نظارتی ویژه بازار عید در آذربایجان غربی اجرا می شود

طرح نظارتی ویژه بازار عید در آذربایجان غربی اجرا می شود

ارومیه-مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از اجرای طرح نظارتی بر بازار عید استان از نیمه دوم اسفندماه سالجاری خبر داد.

حسین نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به ایام پایانی سال افزود: با به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و افزایش تقاضای مردم برای خرید و انجام سفرهای نوروزی تعزیرات حکومتی استان طرح نظارتی ویژه نوروز را اجرا می‌کند...

وی ادامه داد: این طرح با هدف مقابله با روند افزایش تخلفات احتمالی به خصوص تخلف گران فروشی ناشی از افزایش تقاضا برای خرید مایحتاج ویژه سال نو و کثرت سفرهای نوروزی از ۱۴ اسفندماه سال جاری تا ۱۴ فروردین سال ۱۴۰۱ اجرا می‌کند.

نجف زاده گفت: در این طرح با راه اندازی گشت‌های مشترکی با هماهنگی دستگاه‌های ذی ربط و بازرسی‌های میدانی در سطح بازار برخورد سریع و قانونی با تخلفات احتمالی به خصوص گران فروشی در محل انجام می‌گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی اعلام کرد: بر اساس گزارش اداره صمت میاندوآب دو نفر از کارگزاری‌های کود شیمیایی در شهرستان میاندوآب مرتکب تخلف خارج از شبکه کود شیمیایی شده اند.

نجف زاده اظهار داشت: متهمین این پرونده پس از رسیدگی به تخلفات به پرداخت بیش از ۱۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

کد مطلب 5429555

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