طرح نظارتی ویژه بازار عید در آذربایجان غربی اجرا می شود

حسین نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به ایام پایانی سال افزود: با به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و افزایش تقاضای مردم برای خرید و انجام سفرهای نوروزی تعزیرات حکومتی استان طرح نظارتی ویژه نوروز را اجرا می‌کند...

وی ادامه داد: این طرح با هدف مقابله با روند افزایش تخلفات احتمالی به خصوص تخلف گران فروشی ناشی از افزایش تقاضا برای خرید مایحتاج ویژه سال نو و کثرت سفرهای نوروزی از ۱۴ اسفندماه سال جاری تا ۱۴ فروردین سال ۱۴۰۱ اجرا می‌کند.

نجف زاده گفت: در این طرح با راه اندازی گشت‌های مشترکی با هماهنگی دستگاه‌های ذی ربط و بازرسی‌های میدانی در سطح بازار برخورد سریع و قانونی با تخلفات احتمالی به خصوص گران فروشی در محل انجام می‌گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی اعلام کرد: بر اساس گزارش اداره صمت میاندوآب دو نفر از کارگزاری‌های کود شیمیایی در شهرستان میاندوآب مرتکب تخلف خارج از شبکه کود شیمیایی شده اند.

نجف زاده اظهار داشت: متهمین این پرونده پس از رسیدگی به تخلفات به پرداخت بیش از ۱۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.