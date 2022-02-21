مشاور وزیر آموزش و پرورش منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم یوسف نوری، آمده است: با توجه به تعهد و تجارب ارزنده و شایستگی جناب عالی و لزوم فعال سازی و راهبری ظرفیت‌های مختلف در حوزه محرومیت زدایی و همچنین فعالیت‌های جهادی در ارتقای سطح تربیت و آموزش به ویژه در مناطق کم برخوردار کشور با اولویت مناطق مرزی و عشایری به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور وزیر منصوب می‌شوید.

امید است با توکل و استعانت از پیشگاه خداوند متعال، پیروی از منویّات و مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و پیگیری سیاست‌های رئیس جمهور محترم، با در نظر داشتن مفاد بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و قوانین و مقررات و جلب همکاری اعضای شورای معاونان و مدیران کل استان‌ها، در تحقق برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم موفق و مؤید باشید.

در این راستا، رعایت اصول «عدالت محوری»، «روحیه انقلابی»، «مردم داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون مداری» دولت مردمی، الزامی است.

انتظار می‌رود که ضمن در نظر قراردادن مفاد بیانیه گام دوم انقلاب و سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش با تشکیل قرارگاه عملیاتی عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر، در پیگیری موارد ذیل با رویکرد راهبری و نظارت اهتمام داشته باشید.

ارتقای عدالت تربیتی در ابعاد کمی همگانی و الزامی و عدالت کیفی با رعایت تفاوت‌های فردی جنسیتی، فرهنگی و جغرافیایی.

تسهیل فرایندهای اتصال ظرفیت‌های خارج از آموزش و پرورش در مناطق کم برخوردار.

فعال سازی ظرفیت‌های مختلف خیرین، مسئولیت‌های اجتماعی، گروه‌های مردمی و جهادی و نهادهای انقلابی و خدمت رسان.

نیاز سنجی و اولویت بندی در تأمین و تخصیص منابع برای ارتقای شاخص‌های عدالت آموزشی در مناطق مرزی و عشایری، روستاها و حاشیه شهرها.

استعدادیابی در مناطق کم برخوردار، تولید و اجرای برنامه‌های درسی اختصاصی و ایجاد موقعیت‌های یادگیری.

ارتقای کمی و کیفی منابع مختلف آموزشی و تربیتی مناطق کم برخوردار از جمله منابع انسانی و مالی.

مدیریت تحقق مطالبات اسناد بالادستی در زمینه عدالت آموزشی.

متمرکز سازی منابع مختلف درون و بیرون سازمانی در قرار گاه به منظور رسیدن به اهداف.

اولویت بندی و اقدام سریع و به هنگام در تأمین و تخصیص منابع آموزشی و تربیتی و ساخت فضاهای مناسب آموزشی و نیز توزیع متوازن و هدفمند منابع آموزش و پرورش با هدف محرومیت زدایی و توسعه عدالت تربیتی.