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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۴۴

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری:

مستند «غیر رسمی» در شهرکرد اکران خصوصی شد

مستند «غیر رسمی» در شهرکرد اکران خصوصی شد

شهرکرد- رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: مستند «غیر رسمی» در شهرکرد به صورت اختصاصی اکران شد.

حجت الله شیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه چهارمین قسمت از سری مستندهای «غیررسمی» در شهرکرد اکران اختصاصی شد، اظهار کرد: این مستند مربوط به دیدار رهبر انقلاب با شاعران و ادیبان طنزپرداز در سال ۱۳۹۸ بوده است.

وی با اشاره به اینکه هنرمندان و اندیشمندان استان در فضایی تخصصی، این مستند را تماشا و در درباره ابعاد مختلف آن بحث و گفتگو کردند، ادامه داد: این مستند پس از اکران خصوصی در رسانه ملی منتشر می‌شود.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در این مستند تصاویر و لحظات جذابی از دیدار هنرمندان با مقام معظم رهبری برای نخستین بار پخش شد، عنوان کرد: فعالان فرهنگی و هنری و اجتماعی، جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، اهالی رسانه و مطبوعات استان به صورت اختصاصی این مستند را تماشا کردند.

شیروانی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در استان، تصریح کرد: این اکران با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی انجام شد.

مستند غیر رسمی مربوط به دیدارهای پنجشنبه‌ای مقام معظم رهبری است که با اقشار مختلف برگزار می‌شود.

تا کنون چهار سری از این مستندها ساخته شده است که تا کنون سه مستند اکران عمومی شده و قسمت چهارم پس از اکران اختصاصی از شبکه ملی منتشر می‌شود.

کد مطلب 5429591

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