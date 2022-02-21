به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناصری، دبیر بیست و یکمین جشنواره ادبی شهید غنی پور، با معرفی نامزدهای بخش رمان بزرگسال این جشنواره گفت: از میان ۱۶۴۵ اثر چاپ اول منتشره در سال ۱۳۹۹ در این بخش، ۳۱ عنوان بعد از چند مرحله ریزش به مرحله نهایی راه یافت.

وی افزود: داوران پس از مطالعه دقیق و بحث، تبادل‌نظر و گفت‌وگو در جلسات حضوری سرانجام پنج اثر زیر را از میان این ۳۱ کتاب به‌عنوان نامزدهای نهایی بخش رمان بزرگسال معرفی کردند.

۱. تشریف نوشته علی‌اصغر عزتی پاک از انتشارات شهرستان ادب

۲. صنم نوشته ملیحه ذوالفقاریان از انتشارات سروش

۳. نیوتن زیر درخت گردو نوشته لیلا صبوحی از نشر نیماژ

۴. سوره آفلین نوشته ابراهیم اکبری دیزگاه از انتشارات شهرستان ادب

۵. گمشده در ۱۳:۶۰ نوشته پویان مکاری از انتشارات آوند دانش

داوری بخش رمان بزرگ‌سال در بیست و یکمین دوره جشنواره ادبی شهید حبیب غنی‌پور را ابراهیم زاهدی مطلق، مصطفی خرامان و گلعلی بابایی بر عهده دارند.