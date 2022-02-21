جشن جهانی راهنمایان گردشگری در ایران به صورت مجازی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین جشن بزرگ راهنمایان گردشگری در آخرین سال قرن، مانند هر سال رأس ساعت ۹ و ۵۷ دقیقه روز دوم اسفند ماه ۱۴۰۰ برگزار شد اما این بار به دلیل شیوع ویروس کرونا و سویه جدید آن به صورت مجازی میزبان راهنمایان گردشگری از سراسر ایران بود. در این جشن مجازی، عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سخنرانی کرد و گفت: راهنمایان گردشگری کسانی هستند که می‌توانند با روایتگری خود از ایران، به مبارزه با ایران هراسی که کشورهای خارجی درصدد آن هستند، برآیند.

وی گفت: کارهای زیادی باید برای راهنمایان گردشگری انجام شود در مرحله اول باید گفت که بیمه راهنمایان گردشگری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده و به نظرم از مجلس عبور می‌کند.

ضرغامی ادامه داد: صدور روادید گردشگری که ۲۰ ماهی به دلیل کرونا متوقف بود؛ حالا از سر گرفته شده تا به گردشگری رونق دهد. سعی شده در بخش‌های مختلف گردشگری ظرفیت‌های متنوعی را تقویت کرده و ساماندهی کنیم حتماً در کنار آن روایتگری راهنمایان نقش محوری دارد. امیدواریم همه با درک بهتر شرایط کشور وظیفه مان را به درستی انجام دهیم.

در ادامه این برنامه، علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری کشور نیز گفت: گردشگری و همه حلقه‌های آن به نوعی بازخورد کار خود را زمانی دریافت می‌کنند که راهنمایان به عنوان مفسران و مبلغان گردشگری با گردشگر مواجهه دارند. به نوعی راهنمایان پیشگامان و پیشانی مواجهه گردشگری با گردشگران محسوب می‌شوند. ما در وزارت میراث فرهنگی تلاشمان این بوده که در سال گذشته به گونه‌ای دغدغه‌های راهنمایان را مرتفع کنیم. امیدواریم که در سال آینده کمک بیشتری به این قشر شود. گنجاندن بیمه راهنمایان در بودجه ۱۴۰۱ و پیشنهاد به خدمات سفر استان‌ها مبنی بر استفاده از راهنمایان به عنوان سفیران سلامت در نوروز ۱۴۰۱ از جمله اقداماتی بوده که انجام داده ایم. امیدوارم از ظرفیت راهنمایان همانطور که در رویداد اکسپو تلاش شده استفاده شود از این به بعد هم بهره ببریم.

محسن حاجی سعید رئیس تشکل‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری کشور نیز گفت: بیمه راهنمایان مطالبه همه راهنمایان بود. این اتفاق در هیأت مدیره قبلی کانون دنبال شد و قرار بود تا در سال ۱۴۰۰ این کار انجام شود. اکنون بیمه راهنمایان شامل اقشار خاص می‌شود و حالا دیگر بیمه آرزو نیست. در حال حاضر حمایت دولت را برای اولین بار در این حوزه داریم. بیمه برای اولین بار توسط دولت به لایحه بودجه رفت.

وی درباره تشکیل جامعه انجمن‌های حرفه‌ای کشور نیز گفت: این موضوع توسط سازمان میراث فرهنگی سابق در سال ۹۴ دنبال می‌کرد. چون هدف این است که برون سپاری کند و تکلیفش با نمایندگان اقشار مختلف روشن باشد. پس می‌توان گفت که از دو سال گذشته تشکل‌های مختلفی داشتیم که تمرکزشان بر تشکل‌های حرفه‌ای بود و در سه چهار ماه گذشته حد نصاب لازم را به دست آوردیم تا امکان تشکل حرفه‌ای در اشل ملی یعنی جامعه انجمن‌های حرفه‌ای فراهم شود. دی ماه تشکل‌های حرفه‌ای جمع شدند تا تأسیس آن را جشن بگیرند ۲۴ تشکل حرفه‌ای و یک تشکل در منطقه آزاد قشم ایجاد شد.

در این برنامه یاد و خاطره کیومرث غفاری پدر راهنمایان گردشگری و افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کردند و دیگر در قید حیات نیستند گرامی داشته شد. همچنین سفرای کشورهای اسپانیا و دانمارک نیز روز جهانی راهنمایان گردشگری را تبریک گفتند.