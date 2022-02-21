کارگران مجموعه البرز شرقی به شرایط کاری خود اعتراض کردند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: جمعی از کارگران معادن البرز شرقی در طزره دامغان و همچنین شهر شاهرود نسبت به برگزاری گردهمایی اعتراضی مبادرت ورزیدند. این کارگران خواستار روشن شدن وضعیت پیمانکاری هستند که کارهایشان به وی واگذار شده است.

کارگران معادن طزره البته از روز شنبه در این منطقه گردهم آمده و خواستار شنیده شدن صدایشان از سوی مسئولان شدند اما از امروز صبح در شاهرود نیز گروهی به این تجمع پیوستند تا در مقابل شرکت البرز شرقی در این شهرستان گردهم بیایند.

شنیده می‌شود پیمانکار و مدیرعامل البرز شرقی خواستار حضور نمایندگانی از کارگران برای برگزاری جلسه استماع مشکلات هستند اما کارگران اعتقاد دارند که با برگزاری جلسات کاری از پیش نمی‌رود و باید فوراً شرایط کاری و مطالبات شأن مشخص شود.

بیشترین اعتراض کارگران اما به شرکت پیمانکاری است که به گفته آنها مطالبات شأن را پرداخت نمی‌کند همچنین این شرکت شرایط کاری را به درستی برای کارگران مهیا نکرده است.

موضوع دیگری که در بین کارگران مطرح می‌شود این است که در شرایط فعلی و با رزومه نه چندان مناسب پیمانکار آینده شرکت چه می‌شود آیا می‌تواند کارگران را نگه دارد و حقوق شأن را بدهد، از سوی دیگر شنیده شده که دو کارگاه به همین فرد پیمانکار و پسرش واگذار شده است که نگرانی بیشتر کارگران را به دنبال دارد.

کارگران همچنین اعتقاد دارند که با تورم موجود و اوضاع اقتصادی در شرایط فعلی هیچ آینده شغلی ندارند. از سوی دیگر به انتخاب نماینده و صحبت با مدیرعامل نیز تن نمی‌دهند چرا که اعتقاد دارند نشست‌های قبلی فقط با وعده همراه بوده و اتفاقی رخ نداده است.