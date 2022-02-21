به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست با رؤسای واحدهای ثبتی استان تهران با بیان این‌که احترام به ارباب رجوع و تلاش برای رضایتمندی مردم باید در تمامی واحدهای ثبتی نهادینه شود، گفت: مدیران باید از تمام ظرفیت‌ها در جهت تحقق سیاست‌های نظام و اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه استفاده کنند.

وی با اشاره به تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه بر تسریع در اجرای کاداستر افزود: اجرای کاداستر اولویت کشور است و باید تمام رؤسای واحدهای ثبتی با تمام توان در کنار تعامل با دستگاه‌های مرتبط در اجرای آن تلاش کنند.

معاون رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اهمیت اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور جهت مستندسازی اراضی ملی و کشاورزی گفت: با اتمام کاداستر اراضی ملی کشور، کاداستر اراضی کشاورزی در دستور کار قرار دارد که راه اندازی قرارگاه ملی اراضی کشاورزی آغازی بر این امر است و لازم است همه مدیران با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و تعامل با دستگاه‌های دیگر سعی کنند این موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسد.

وی با اشاره به حرکت سازمان به سمت هوشمندسازی فرآیندها تاکید کرد: حرکت سازمان در راستای اصلاح فرآیندها بر پایه فناوری اجتناب ناپذیر است، بنابراین باید افرادی در این حوزه به کار گرفته شوند که از تسلط کافی در این حوزه برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه آموزش محوری و کادرسازی لازمه پویایی سازمان است بیان کرد: توجه به موضوع شناسایی افراد نخبه و کاردان و آموزش این افراد باید به عنوان یک اصل در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد توجه همه مدیران باشد و با ایجاد انگیزه در کارمندان تلاش شود تا افراد توانمند سازمان را در مسیر تحول و تعالی کمک کنند.

بابایی بر نظارت دقیق مدیران بر زیر مجموعه‌های تحت مدیریتی خود تاکید کرد و گفت: مدیران ثبتی باید با تلاش و کار جهادی در راستای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد جدیت داشته و با برنامه‌ریزی و بازدیدهای منظم و سرزده در تحقق این مهم کوشا باشند.

در پایان رؤسای واحدهای ثبتی به ارائه گزارش عملکرد واحد ثبتی خود پرداخته و پیشنهادات خود را برای بهبود عملکرد سازمان و فرآیندهای ثبتی مطرح نمودند.