۹۲ زخمی در تظاهرات گسترده روز گذشته در سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری القدس العربی، کمیته پزشکان سودان صبح امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که در تظاهرات گسترده روز گذشته مردم این کشور ۹۲ نفر زخمی شدند.

در این بیانیه آمده است که ۷۱ نفر از افراد مذکور در شهر «خارطوم» پایتخت سودان، ۱۸ نفر در شهر «بحری» واقع در شمال خارطوم و ۳ نفر در شهر «ام درمان» واقع در غرب خارطوم زخمی شدند.

گفتنی است که روز یکشنبه هزاران معترض سودانی در مناطق «خارطوم»، «بحری» و «ام درمان» دست به تظاهراتی گسترده زدند و خواستار دولت غیر نظامی، آزادسازی زندانیان سیاسی و مجازات عاملان قتل تظاهرات کنندگان شدند.

این درحالی است که عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیتی سودان و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور اخیرا اعلام کرده بود که در صورت برگزاری انتخابات یا اجماع ملی در کشور، ارتش از صحنه سیاسی خارج می‌شود.

البرهان با بیان اینکه ارتش متعهد به برگزاری انتخابات در اواسط سال ٢٠٢٣ است و تمایلی برای تمدید دوره انتقالی ندارد، بر آمادگی ارتش برای گفتگو در خصوص دوره انتقالی در صورت توافق، تاکید کرد.

تظاهرات علیه دخالت ارتش در امور دولت غیر نظامی در مناطق مختلف سودان از ۲۵ اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون تقریباً هر روز برگزار می‌شود.

صبح روز ۲۵ اکتبر سال گذشته عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر و بسیاری از سیاستمداران سودانی بازداشت و حمدوک روز بعد آزاد شد.

در ۲۱ نوامبر نظامیانی که با کودتا قدرت را به دست گرفتند با عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر دولت منحل شده برای بازگشت وی به سمت خود به توافق رسیدند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های سودانی، این توافق میان اعضای نظامی شورای حاکمیت و نخست‌وزیر سابق به دست آمده و حمدوک با مشورت همه نیروهای سیاسی به جز حزب «کنگره ملی» که در دوره عمر البشیر قدرت را در دست داشت، دولت تشکیل خواهد داد.

گفته می‌شود نظامیان و حمدوک در مورد چند موضوع دیگر از جمله آزادی تمامی زندانیان سیاسی توافق کرده‌اند اما حمدوک در تاریخ ۲ ژانویه جاری از سمت خود استعفا داد.