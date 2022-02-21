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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۰۰

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل خبر داد؛

ایجاد ۷۲۷ فرصت شغلی در اردبیل در یک سال گذشته

ایجاد ۷۲۷ فرصت شغلی در اردبیل در یک سال گذشته

اردبیل-سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: طی یک سال گذشته تعداد ۷۲ شرکت تعاونی با ایجاد فرصت شغلی برای ۷۲۷ نفر در سطح استان اردبیل راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رحیم زاده صبح دوشنبه در نشست با تعاونگران استان اردبیل اظهار کرد: شرکت‌های تعاونی استان اردبیل طی سال جاری ۱۱ میلیون دلار کالای تولیدی خود را به مقصد کشورهای منطقه صادر کردند.

وی خاطرنشان کرد: محصولات این شرکت‌های تعاونی به کشورهای مختلف از جمله آلمان، روسیه، قطر، ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان و جمهوری آذربایجان صادر شده است.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: با توجه به استقرار سامانه ثبت تعاونی کشور از نیمه دوم سال، انجام کلیه مراحل تشکیل تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها از طریق این سامانه بدون نیاز به مراجعه متقاضیان به ادارات و به صورت خدمت الکترونیکی انجام می‌شود.

رحیم زاده بخش اقتصادی تعاون را مسیر اصلی مردمی کردن اقتصاد کشور در شرایط فعلی دانست و گفت: تجمیع سرمایه‌های اندک برای فعالیت اقتصادی و در نتیجه رونق تولید به خصوص در مناطق کم برخوردار از اهداف اصلی تعاون است.

وی افزود: در راستای مردمی سازی اقتصاد و تحقق سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور، تعداد یک هزار و ۹۴۱ شرکت تعاونی با ایجاد فرصت شغلی برای ۱۶ هزار و ۵۹۴ نفر در سطح استان اردبیل در حال فعالیت اقتصادی است.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در پایان گفت: طی یکسال گذشته تعداد ۷۲ شرکت تعاونی با ایجاد فرصت شغلی برای ۷۲۷ نفر در سطح استان اردبیل راه‌اندازی شده و تعداد ۱۲ شرکت تعاونی راکد نیز با تغییر موضوع فعالیت، تغییر اعضای هیأت مدیره و تزریق تسهیلات فعال شده است.

کد مطلب 5429849

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