ایجاد ۷۲۷ فرصت شغلی در اردبیل در یک سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رحیم زاده صبح دوشنبه در نشست با تعاونگران استان اردبیل اظهار کرد: شرکت‌های تعاونی استان اردبیل طی سال جاری ۱۱ میلیون دلار کالای تولیدی خود را به مقصد کشورهای منطقه صادر کردند.

وی خاطرنشان کرد: محصولات این شرکت‌های تعاونی به کشورهای مختلف از جمله آلمان، روسیه، قطر، ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان و جمهوری آذربایجان صادر شده است.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: با توجه به استقرار سامانه ثبت تعاونی کشور از نیمه دوم سال، انجام کلیه مراحل تشکیل تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها از طریق این سامانه بدون نیاز به مراجعه متقاضیان به ادارات و به صورت خدمت الکترونیکی انجام می‌شود.

رحیم زاده بخش اقتصادی تعاون را مسیر اصلی مردمی کردن اقتصاد کشور در شرایط فعلی دانست و گفت: تجمیع سرمایه‌های اندک برای فعالیت اقتصادی و در نتیجه رونق تولید به خصوص در مناطق کم برخوردار از اهداف اصلی تعاون است.

وی افزود: در راستای مردمی سازی اقتصاد و تحقق سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور، تعداد یک هزار و ۹۴۱ شرکت تعاونی با ایجاد فرصت شغلی برای ۱۶ هزار و ۵۹۴ نفر در سطح استان اردبیل در حال فعالیت اقتصادی است.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در پایان گفت: طی یکسال گذشته تعداد ۷۲ شرکت تعاونی با ایجاد فرصت شغلی برای ۷۲۷ نفر در سطح استان اردبیل راه‌اندازی شده و تعداد ۱۲ شرکت تعاونی راکد نیز با تغییر موضوع فعالیت، تغییر اعضای هیأت مدیره و تزریق تسهیلات فعال شده است.