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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۳۸

چهارشنبه چهارم اسفندماه برگزار می‌شود؛

گفتگو با استاد ممتاز دانشگاه دوک آمریکا درباره اسلام و تمدن سازی

گفتگو با استاد ممتاز دانشگاه دوک آمریکا درباره اسلام و تمدن سازی

نادیا مفتونی، مسئول امور بین الملل دانشکده الهیات در یک نشست مجازی با بروس لارنس، استاد ممتاز دانشگاه دوک پیرامون موضوع اسلام و تمدن سازی گفتگو می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، توسط دانشکده الهیات دانشگاه تهران و در ادامه سلسله گفتگوهایی که نادیا مفتونی استاد این دانشکده و مسئول امور بین الملل دانشکده الهیات با چهره های شاخص بین المللی انجام داده است، نشست «اسلام و تمدن سازی» برگزار می‌شود.

در این نشست مفتونی با بروس لارنس، استاد ممتاز دانشگاه دوک و مولف کتاب «اسلام ورای مرزها» پیرامون مولفه های هنر و معماری در تمدن اسلامی گفتگو می‌کند.

این استاد دانشگاه تهران پیش از این با اندیشمندان شاخص دیگری مثل نوآم چامسکی و اسلاوی ژیژک گفتگو کرده است.

این نشست به زبان انگلیسی در پلتفرم زوم روز چهارشنبه ۴ اسفند ماه ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران برگزار می شود.

آدرس شرکت در این نشست عبارتست از:yale.zoom.us/j/94520617716

کد مطلب 5429888

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