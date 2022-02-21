تماشاگران چینی به «مرگ بر روی نیل» هالیوودی اقبال نشان ندادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم «مرگ بر روی نیل» که نخستین فیلم هالیوودی اکران شده در چین در بیش از یک ماه گذشته است، از همین حالا دارد غرق می‌شود.

این فیلم ساخته کنت برانا از شنبه اکران خود را آغاز کرد و در پایان آخر هفته با ۵.۹ میلیون دلار در رتبه چهارم قرار گرفت. این فیلم در روز اول فقط ۳.۹ میلیون دلار فروخت و روز بعد ۲ میلیون دلار دیگر اضافه کرد.

این در حالی است که فیلم بلاکباستر چینی «نبرد دریاچه چیانگجین ۲» که هفته‌ها قبل نخستین اکران خود را داشت توانست در همان بازه دو روزه ۱۹.۸ میلیون دلار بفروشد و مجموعه فروش سه هفته‌ای خود را به ۵۸۹.۲ میلیون دلار برساند.

فیلم‌های چینی دیگری که کارشان را از اول سال نو چینی آغاز کرده بودند، یعنی «چشم‌انداز خوب» و «زیادی آرام برای کشتن» هم به ترتیب ۱۷.۴ میلیون دلار و ۱۱.۳ میلیون دلار دیگر به فروش خود اضافه کردند.

«مرگ بر روی نیل» یک هفته قبل اکرانش در آمریکای شمالی را هم آغاز کرده بود و در آخر هفته مراسم سوپربول توانسته بود یک فروش معمولی ۱۲.۹ میلیون دلاری داشته باشد. تا اینجا این فیلم توانسته ۲۵.۹ میلیون دلار در بازار داخلی و ۷۵.۸ میلیون دلار در بازار جهانی بفروشد. گفته می‌شود هزینه ساخت فیلم ۹۰ میلیون دلار بوده است.

شکست «مرگ بر روی نیل» در بازار چین را می‌توان در نقدهای منفی مخاطبان هم مشاهده کرد. این فیلم در سرویس‌های چینی مائویان، تائوپیائوپیائو و دوبان به ترتیب امتیازهای ۸، ۷.۹ و ۶.۱ از ۱۰ را دریافت کرده است. تمام عناوین چینی که هنوز دارند اکران می‌شوند امتیازهایی بالاتر از ۹ دارند.

از سوی دیگر، فیلم رمانتیک کمدی به مشکل‌خورده «روزی بارانی در نیویورک» ساخته وودی آلن در سال ۲۰۱۸ روز جمعه اکرانی غیرمنتظره در چین خواهد داشت. اما هالیوود باید تا روز چهاردهم مارس صبر کند تا بتواند «آنچارتد» را در چین اکران کند. پس از آن «بتمن» جدید روز هجدهم مارس اکران می‌شود و آن موقع می‌توان دید دقیق‌تری از علاقه فعلی مصرف‌کنندگان نسبت به محتوای آمریکایی داشت.