تردد تریلی در محور قوچان درگز به علت بارش برف ممنوع شد

جواد جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از صبح امروز در محور قوچان به درگز شاهد بارش برف هستیم.

وی افزود: به علت بارش برف در محور قوچان درگز، تردد تریلی در این محور ممنوع شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان قوچان بیان کرد: زمانی که سازمان هواشناسی اعلام می‌کند بارش در منطقه رخ می‌دهد، رانندگان اگر سفر غیر ضروری ندارند از سفر خود اجنتاب کنند.

وی اظهار کرد: قبل از سفر رانندگان به سامانه ۱۴۱ تماس گرفته و از وضعیت جاده‌ها اطلاع کسب کنند همچنین یکی از مشکلات عمده ما مجهز نبودن خودروها به زنجیره چرخ است که در این خصوص تقاضا داریم تمهیدات لازم را به کار گیرند.