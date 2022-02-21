تردد تریلی در محور قوچان درگز به علت بارش برف ممنوع شد

جواد جعفری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از صبح امروز در محور قوچان به درگز شاهد بارش برف هستیم.
وی افزود: به علت بارش برف در محور قوچان درگز، تردد تریلی در این محور ممنوع شده است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان قوچان بیان کرد: زمانی که سازمان هواشناسی اعلام میکند بارش در منطقه رخ میدهد، رانندگان اگر سفر غیر ضروری ندارند از سفر خود اجنتاب کنند.
وی اظهار کرد: قبل از سفر رانندگان به سامانه ۱۴۱ تماس گرفته و از وضعیت جادهها اطلاع کسب کنند همچنین یکی از مشکلات عمده ما مجهز نبودن خودروها به زنجیره چرخ است که در این خصوص تقاضا داریم تمهیدات لازم را به کار گیرند.
نظر شما