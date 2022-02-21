به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی، وزیر نفت در آستانه برگزاری ششمین نشست سران جی‌ئی‌سی‌اف در دوحه با اشاره به نقش راهبردی این مجمع در صادرات گاز جهان اظهار کرد: اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز در شرایط سخت شیوع ویروس کرونا به‌درستی نقش خود را در عرضه پایدار گاز در جهان ایفا کردند.

وی یکی از مهمترین آموخته همه‌گیری کرونا را توجه هر چه بیشتر به نقش و اهمیت همکاری‌های بین‌المللی دوجانبه و چندجانبه و تعاملات راهبردی با سازمان‌ها و مجامع انرژی بیان کرد و افزود: مجمع کشورهای صادرکننده گاز با توجه به دوران گذار انرژی ارتقای امنیت عرضه گاز طبیعی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را به‌عنوان سوخت قابل دسترسی و دوستدار محیط زیست در سطح جهان، به‌ویژه ملل دچار فقر انرژی در دستورکار خود قرار داده است.

وزیر نفت از ایران به‌عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان نام برد و با بیان اینکه ایران با داشتن ۳۳۸ هزار کیلومتر شبکه داخلی گازرسانی، از کشورهای پیشرو در این زمینه است به موضوع تحریم اشاره کرد و گفت: اعمال تحریم‌های یکجانبه می‌تواند جریان پایدار گاز طبیعی در سطح جهان را با اختلال روبه‌رو و امنیت عرضه گاز طبیعی را به مخاطره بیندازد.

اوجی بر ضرورت سیاست‌زدایی از همکاری‌های بین‌المللی و جهانی گاز تأکید کرد و گفت: اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه اعضای مجمع نه تنها ناقض قوانین بین‌المللی، بلکه امنیت انرژی جهان را به خطر می‌اندازد.

وی سیاست وزارت نفت در دولت سیزدهم را همکاری راهبردی با کشورهای منطقه و همچنین اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز بیان کرد و افزود: ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های موجود می‌تواند مطلوب‌ترین گزینه برای انتقال گاز به شرق و غرب باشد.

وزیر نفت از قطر و سعد الکعبی، وزیر انرژی این کشور به‌خاطر میزبانی ششمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز قدردانی کرد.

اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز ۴۴ درصد از تولید گاز جهان، ۶۷ درصد از ذخایر گازی جهان، ۶۴ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۶۶ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) را در اختیار دارند.

کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، ١۱ عضو اصلی جی‌ئی‌سی‌اف هستند و مالزی، نروژ، عراق، پرو و آذربایجان و امارات به‌عنوان اعضای ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز شرکت می‌کنند.