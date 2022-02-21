به گزارش خبرگزاری مهر جواد اوجی امروز (دوشنبه، دوم اسفندماه) در نشست فوق‌العاده وزارتی جی‌ئی‌سی‌اف ضمن قدردانی از کشور قطر برای برگزاری ششمین نشست سران جی‌ئی‌سی‌اف اظهار کرد: امیدوارم این نشست بتواند با تبادل‌نظر پیرامون مسائل کلیدی مورد علاقه به‌ویژه چشم‌انداز و توسعه جهانی صنعت گاز با گرفتن تصمیم‌ها و تدابیر مؤثر، گام دیگری برای تحقق اهداف مندرج در اساسنامه مجمع بردارد.

وی با اشاره به اینکه در دو سال اخیر شاهد شیوع ویروس همه‌گیر کووید -۱۹ و سویه جدید آن، اُومیکرون و تبعات ناخوشایند آن بر حیات اجتماعی و اقتصادی عمده کشورهای جهان بوده‌ایم، تصریح کرد: صنعت گاز با اینکه نسبت به دیگر بخش‌ها کمتر متأثر شده، اما از این قاعده مستثنی نبوده و فراز و فرودهایی را تجربه کرده است.

وزیر نفت ادامه داد: با وجود این، مجمع کشورهای صادرکننده گاز با برخورداری از حدود نیمی از صادرات گاز طبیعی و ال‌ان‌جی جهان، توانسته است با وجود شیوع ویروس کووید ۱۹، نقش راهبردی خود در عرضه پایدار گاز طبیعی در جهان را همچنان حفظ کند این موضوع، مرهون تداوم تلاش کشورهای عضو و بیانگر راهبرد موفق مجمع است.

اوجی تصریح کرد: یکی از مهمترین آموخته‌های ویروس کووید- ۱۹ برای همه ذی‌نفعان بازارهای بین‌المللی، منطقه‌ای و جهانی گاز توجه هر چه بیشتر به نقش و اهمیت همکاری‌های بین‌المللی دوجانبه و چندجانبه و همکاری‌های راهبردی با سازمان‌ها و مجامع انرژی کلیدی همچون اوپک، مجمع جهانی انرژی و اتحادیه جهانی گاز برای گذار از شرایط ناپایدار است.

وی گفت: مجمع کشورهای صادرکننده گاز با عنایت به دوران گذار انرژی و توجه به الزام‌های تغییر اقلیم و توسعه پایدار، ارتقای امنیت عرضه گاز طبیعی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و حداکثر تلاش در بسترسازی توسعه فراگیر استفاده از گاز طبیعی و ال‌ان‌جی به‌عنوان سوخت قابل دسترسی و دوستدار محیط زیست در سطح جهان، به‌ویژه ملل دچار فقر انرژی، را در دستورکار خود قرار داده است.

ضرورت بهره برداری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مشترک

وزیر نفت با بیان اینکه با توجه به اهمیت روزافزون فناوری‌هایی همچون فناوری‌های جذب، بهره‌برداری و ذخیره‌سازی کربن، هیدروژن آبی وکاهش نشت گاز متان لازم به نظر می‌رسد فرآیند توسعه و انتقال فناوری به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی ارتقای توان تولیدی و صادراتی اعضا و در نتیجه، تقویت سبد صادراتی گاز جی‌ئی‌سی‌اف تسهیل و تقویت شود، اظهار کرد: افزون بر این، انتقال دانش و تجارب موفق در زمینه‌های مورد علاقه همچون تولید ال‌ان‌جی، توسعه پایانه‌های صادراتی، روش‌های نوین مدیریت قراردادهای گاز، سازوکارهای نو سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌ها، مدیریت و مشارکت‌های راهبردی، حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مشترک را فراهم خواهد آورد.

اوجی اظهار کرد: راهبرد اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان و همچنین از بنیانگذاران جی‌ئی‌سی‌اف متضمن حداکثر پشتیبانی از روح همکاری و تصمیم‌های جمعی جی‌ئی‌سی‌اف مطابق با اساسنامه و رویه‌های مورد توافق اعضای مجمع برای تحقق منافع صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان گاز طبیعی است.

حمایت از راهبرد اساسی جی ئی سی‌اف برای گذار به جهانی امن تر و باثبات تر

وی با اشاره به اینکه ایران با داشتن ۳۳۸ هزار کیلومتر شبکه داخلی گازرسانی از کشورهای پیشرو در این زمینه است، تصریح کرد: در این بار، قویاً معتقدیم که اعمال تحریم‌های یکجانبه و فراملی قوانین داخلی بر هر یک از کشورهای عضو مجمع می‌تواند جریان پایدار و باثبات گاز طبیعی در سطح جهان را با اختلال روبه‌رو کند و امنیت عرضه گاز طبیعی را به مخاطره بیندازد.

وزیر نفت ادامه داد: در این باره، حمایت کشورهای عضو و ناظر مجمع از ایده «سیاست‌زدایی از همکاری‌های بین‌المللی و جهانی گاز» و «بازگشت به منطق اقتصادی و چندجانبه‌گرایی» که در بیانیه نشست سران نیز به آن تأکید شده است، می‌تواند نقش مهمی در پایداری امنیت عرضه و تقاضای گاز در جهان و تحقق قیمت‌های عادلانه برای همه ذی‌نفعان صنعت جهانی گاز ایفا کند.

اوجی با تأکید بر اینکه اعمال تحریم‌های یکجانبه و فراقانونی علیه اعضای مجمع نه تنها ناقض قوانین بین‌المللی، بلکه از عوامل عمده نااطمینانی‌های موجود در بازار انرژی جهانی است، تصریح کرد: بی‌ثباتی‌های راهبردی از عوامل اصلی وقایع اخیر در ارتباط با قیمت‌های بالای گاز طبیعی در اروپا است. تعادل بازار انرژی به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی است.

وی با بیان اینکه از راهبرد اساسی مجمع برای گذار به جهانی امن‌تر و باثبات‌تر در زمینه انرژی از طریق ارتقای همفکری و همکاری‌های راهبردی میان خود و دیگر ذی‌نفعان صنعت جهانی گاز حمایت می‌کنیم، گفت: وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم آمادگی کامل دارد که با حسن نیت و رویکردی راهبردی، دست‌دردست همه شما همه ظرفیت‌های خود را در تحقق هر چه بهتر این راهبرد سازماندهی کند.

وزیر نفت در پایان از میزبانی شایسته و صمیمانه سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر، طارق اَل‌مولا، رئیس نشست فوق‌العاده وزارتی مصر، یوری سنتورین، دبیرکل پیشین و محمد حامل، دبیرکل کنونی مجمع و تلاش‌های کارکنان توانمند دبیرخانه و سایر دست‌اندرکاران برای برگزاری هر چه بهتر این نشست قدردانی کرد.