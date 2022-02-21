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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۵۴

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی تشریح کرد؛

جزییات دستگیری قاتلان سرهنگ بازنشسته انتظامی آذربایجان غربی

جزییات دستگیری قاتلان سرهنگ بازنشسته انتظامی آذربایجان غربی

ارومیه - فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به دستگیری قاتلان سرهنگ بازنشسته انتظامی استان جزییات این جنایت را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود خرم نیا در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی کشف جسد سرهنگ بازنشسته انتظامی «بابا علی نوبخت» در محل گردنه قوشچی، سریعاً اکیپی از عوامل پلیس آگاهی استان به محل عزیمت و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی، اقدامات فنی برای شناسایی قاتل یا قاتلان آغاز که در تحقیقات اولیه کارآگاهان جنایی مشخص شد، متهمان ۲ مرد و یک زن هستند که مقتول را به قتل رسانده و از محل متواری شده‌اند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی تصریح کرد: به جهت حساسیت موضوع دستگیری متهمان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه با به کارگیری توان علمی و روش‌های نوین کشف جرم در نهایت محل مخفیگاه متهمان شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی، ۲ متهم در «ارومیه» و همدست دیگرشان در یکی از شهرهای مرزی استان دستگیر و به پلیس آگاهی استان دلالت شدند.

سردار خرم نیا با اشاره به اینکه این موضوع هیچ ارتباطی با شغل سابق مقتول ندارد، خاطر نشان کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به جرم ارتکابی به انگیزه اختلاف شخصی اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

کد مطلب 5429982

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