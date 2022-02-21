جزییات دستگیری قاتلان سرهنگ بازنشسته انتظامی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود خرم نیا در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی کشف جسد سرهنگ بازنشسته انتظامی «بابا علی نوبخت» در محل گردنه قوشچی، سریعاً اکیپی از عوامل پلیس آگاهی استان به محل عزیمت و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی، اقدامات فنی برای شناسایی قاتل یا قاتلان آغاز که در تحقیقات اولیه کارآگاهان جنایی مشخص شد، متهمان ۲ مرد و یک زن هستند که مقتول را به قتل رسانده و از محل متواری شده‌اند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی تصریح کرد: به جهت حساسیت موضوع دستگیری متهمان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه با به کارگیری توان علمی و روش‌های نوین کشف جرم در نهایت محل مخفیگاه متهمان شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی، ۲ متهم در «ارومیه» و همدست دیگرشان در یکی از شهرهای مرزی استان دستگیر و به پلیس آگاهی استان دلالت شدند.

سردار خرم نیا با اشاره به اینکه این موضوع هیچ ارتباطی با شغل سابق مقتول ندارد، خاطر نشان کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به جرم ارتکابی به انگیزه اختلاف شخصی اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.