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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۴:۰۲

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان منصوب شد

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان منصوب شد

بندرعباس - طی حکمی از سوی مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان، حجت الاسلام محمد فولادی به عنوان معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی هرمزگان منصوب و معارفه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه طی آئینی با حضور حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان، حجت الاسلام محمد فولادی به عنوان معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی استان معرفی شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان در این آئین به مولفه های ده گانه موثر در انجام فعالیت های میدانی اشاره و تحول در حوزه فرهنگی را از مطالبات مهم امامین انقلاب اسلامی و مردم عنوان کرد.

حجت الاسلام انصاری راد در ادامه، به تشریح ماموریت ها و وظایف حوزه معاونت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی پرداخت و این معاونت را نیازمند همکاری تمامی کارشناسان فرهنگی دانست.

گفتنی است، حجت الاسلام محمد فولادی پیش از این به عنوان رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بندرلنگه فعالیت داشت.

کد مطلب 5429993

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