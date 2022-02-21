به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، هراس از موشک‌های نقطه زن حزب الله لبنان لحظه‌ای صهیونیست‌ها را رها نمی‌کند.

در این راستا طال لیو رام تحلیلگر امور نظامی رژیم صهیونیستی تاکید کرد: ارزیابی‌های اسرائیل نشان دهنده این است که حزب الله لبنان ده‌ها موشک نقطه زن دارد و در حال توسعه کمی و کیفی آن طبق منابع امنیتی تل آویو است طال لیو رام تحلیلگر امور نظامی رژیم صهیونیستی تاکید کرد: ارزیابی‌های اسرائیل نشان دهنده این است که حزب الله لبنان ده‌ها موشک نقطه زن دارد و در حال توسعه کمی و کیفی آن طبق منابع امنیتی تل آویو است.

وی به نقل از این منابع امنیتی افزود: معضل موشک‌های نقطه زن، کابینه اسرائیل را به اتخاذ تصمیمات مهم درباره نحوه برخورد با آن طی سال‌های آتی مجبور خواهد کرد بویژه پس از اینکه حزب الله مرکز ثقل توسعه آن‌را از سوریه به لبنان منتقل کرده است.

این در حالی است که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی چند روز قبل خود اعلام کرد: ما از این قدرت و توان برخوردار هستیم که هزاران موشک خود را به موشک‌های دقیق تبدیل کنیم و این کار را از سال‌ها پیش آغاز کردیم و بسیاری از موشک‌های خود را به موشک‌های دقیق تبدیل کرده‌ایم. دشمن صهیونیستی در جستجوی یافتن محل موشک‌ها است، اما می‌داند که ما موشک‌های خود را در یک محل نگهداری نمی‌کنیم بلکه آن را در جاهای مختلف قرار می‌دهیم و از این رو است که مزدوران خود را (برای شناسایی محل‌ها) فعال می‌کند.

همزمان «طال باری» از تحلیلگران صهیونیست با اشاره به تقویت قدرت حزب‌الله و استراتژی سید حسن نصرالله، دبیرکل آن گفت: قدرت نظامی حزب‌الله در سال‌های اخیر نه تنها آسیب ندیده که افزایش نیز یافته است. بنا بر آن‌چه که ما فهمیده‌ایم، دهه گذشته را می‌توان تحت عنوان تلاش حزب‌الله برای تأمین و افزایش قدرت خود با سلاح‌های پیشرفته در زمینه پهپاد، پدافند هوایی، موشک‌های نقطه‌زن و مانند آن قرار داد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم در واکنش به قدرت نمایی جدید حزب الله و ارسال پهپاد حسان به عمق اراضی اشغالی اعلام کردند: این در راستای طرحی برای ساخت نیروی هوایی متشکل از طیف گسترده‌ای از هواپیماهای بدون سرنشین است که «در روز حساب (موعود)، علیه سایت‌های حساس در سراسر اسرائیل مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به برتری نیروی هوایی اسرائیل لطمه خواهد زد.

این رسانه‌ها گزارش دادند: زرادخانه پهپادی حزب الله شامل ۲۰۰۰ پهپاد است. همچنین حزب‌الله دارای ده‌ها کوادکوپتر است که از برخی از آن‌ها برای مأموریت‌های تصویربرداری و جمع‌آوری اطلاعات و از برخی برای مأموریت‌های تهاجمی استفاده می‌شود. نفوذ پهپاد حسان به حریم هوایی اسرائیل و بازگشت آن بدون هیچ آسیبی به لبنان، نشان دهنده معضلات جدید فراروی ارتش اسرائیل است. نفوذ پهپاد حسان به آسمان اسرائیل، پس از هجوم جنگنده‌ها و بالگردهای جنگی اسرائیلی به سمت آن و فعال شدن گنبد آهنین و شنیده شدن دو آژیر در منطقه، باعث ایجاد وحشت در شمال شد.