پنج تعاونی مسکن در شهرستان رزن فعال می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر غفاری آثار دوشنبه در کارگروه تأمین مسکن شهرستان رزن از ثبت نام یک هزار و ۷۷۹ نفر در طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان رزن خبر داد و گفت: طبق بررسی صورت گرفته از این میزان ۸۲۵ نفر واجد شرایط برای شرکت در این طرح هستند که ۱۰۰ نفر اقدام به افتتاح حساب کرده اند.

وی افزود: یک قطعه زمین برای ساخت این طرح در کنار مسکن مهر رزن پیش بینی و چند زمین دیگر نیز توسط اداره مسکن و شهرسازی برای تأیید نهایی به استان معرفی شده است.

فرماندار شهرستان رزن با عنوان اینکه در راستای حمایت از این طرح مشوق‌هایی نیز برای طرح اقدام ملی مسکن پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: شهرداری باید ۵۰ درصد هزینه پروانه ساخت را دریافت کند و همچنین هزینه زمین بعد از دو سال تنفس به صورت اقساطی از متقاضیان دریافت می‌شود.

غفاری آثار با اشاره به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به خود مالکی نیز اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری در این شهرستان تعداد ۳۰۶ فقره تسهیلات ساخت مسکن پرداخت شده که از این میزان ۱۳۱ فقره در بخش مرکزی و ۱۷۵ فقره در بخش سردرود به متقاضیان پرداخت شده است.

گرانی زمین، مانعی برای پیشرفت رزن شده است

وی، گرانی زمین را یکی از مشکلات مردم شهرستان رزن دانست و افزود: این موضوع به مانعی برای پیشرفت شهر تبدیل شده است.

فرماندار شهرستان رزن خاطرنشان کرد: در صورت واگذاری زمین‌های موجود در قالب پنج تعاونی مسکن به مردم تا حد زیادی مشکل گرانی زمین در این شهرستان حل خواهد شد.

وی در این راستا تصریح کرد: تعداد پنج تعاونی مسکن در قالب مسکن ایثارگران، شبکه بهداشت و درمان، فرهنگیان دو، سیمان و شهرک انتظامی در دست پیگیری است.

غفاری آثار با بیان اینکه مشکل ساخت ساز در شهرک سیمان حل شده و هم اکنون ساخت ساز در این شهرک انجام می‌شود، ادامه داد: مشکل تعاونی مسکن ایثارگران نیز در دست پیگیری است و از ابتدای سال آینده ساخت ساز در این شهرک نیز انجام خواهد شد.

فرماندار شهرستان رزن خاطرنشان کرد: اعضای هیئت مدیره سه شهرک فرهنگیان دو، بهداشت و انتظامی باید مشکلات پیش آمده همچون اختصاص زمین سهم اداره مسکن شهرسازی و شهرداری و تملک زمین را با همکاری اعضا حل کنند.

وی ادامه داد: در صورت واگذاری این زمین‌ها به مردم تا حد زیادی مشکل کمبود و یا گرانی زمین در شهر رزن نیز حل خواهد شد.