«خانه سیاه است» به صحنه رفت/ قدردانی از گروهی با دغدغه اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، اجرای نمایش «خانه سیاه است» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی محسن اردشیر شامگاه روز یکشنبه اول اسفند ماه با سخنرانی قطب‌الدین صادقی در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر آغاز شد. در اولین اجرای این اثر نمایشی بهزاد فراهانی، سهراب سلیمی، محسن حسینی،‌ کاظم هژیرآزاد، شهرام گیل آبادی، علی عابدی و تعدادی دیگر از هنرمندان به عنوان مهمان ویژه حضور داشتند.

قطب‌الدین صادقی که به دعوت گروه اجرایی برای افتتاح این نمایش در مجموعه تئاتر شهر حضور یافته بود، قبل از آغاز اجرای اول این اثر نمایشی توضیح داد: محسن اردشیر از جمله هنرمندان فعال تئاتر در خارج از پایتخت است که همیشه در حوزه تئاتر، مداومت و تلاش بسیار فراوانی داشته و این موضوع قابل احترامی است که باید به او و گروهش در استمرار این راه تبریک گفت.

وی افزود: تا جایی که من محسن اردشیر را می شناسم او را کارگردانی دیدم که برای پول دست به اجرای کارهای سبک و مبتذل نمی‌زند. او هنرمند فعالی است که در این سال ها نهایت تلاش خود را برای اجرای نمایش‌های ایرانی به کار گرفته است. شرایطی که متاسفانه امروزه در برخی از کارگردان‌های جوان ما دیده نمی‌شود و بسیاری از آنها دست به تولید آثاری می‌زنند که رنگ و بوی ایرانی ندارد و دائم در فضایی خارجی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

صادقی بیان کرد: متاسفانه فقدان توجه به فرهنگ ایرانی و اجرای بی‌رویه کارهای فرنگی تبدیل به بحران جدی در تئاتر کشورمان شده و این یک ماموریت جدی برای اهالی تئاتر است که بتوانند با به صحنه بردن نمایش‌های ایرانی در حفظ فرهنگ ایرانی به سهم خود تلاش کنند. به هر حال، خوشحالم که محسن اردشیر به عنوان کارگردانی برخاسته از تئاتر شهرستان، نمایش مهمی را روی صحنه برده و توانسته متناسب با فرهنگ ایرانی حرف‌های تازه‌ای برای گفتن داشته باشد. شرایطی که من را مجاب کرد تا با نهایت خوشحالی امروز به تماشای اولین اجرای نمایش «خانه سیاه است» بنشینم.

این نویسنده و کارگردان تئاتر تصریح کرد: نمی‌دانم گروه اجرایی تا چه حدی توانسته‌ تصور درست و اصیلی از شخصیت فروغ فرخزاد را روی صحنه پیاده کند، اما به سهم خودم حتما تماشای این نمایش را به علاقه‌مندان تئاتر توصیه می‌کنم چون از دغدغه‌مندی‌های محسن اردشیر و یارانش برای اجرای این اثر نمایشی آگاهم. من امیدوارم این نمایش در گشایش فضای فرهنگی بتواند موثر عمل کند چرا که ما نیازمند اجرای چنین نمایش‌هایی هستیم که بتواند انعکاس دهنده بخشی از واقعیت‌های اجتماعی ما با استفاده از عناصر و مولفه‌های نمایش ایرانی باشد.

نمایش «خانه سیاه است» نمایشی در باب زندگی، اشعار و آثار فروغ فرخزاد به نویسندگی، طراحی و کارگردانی محسن اردشیر و تهیه کنندگی مهدی کریم پور است که تا پایان اسفندماه ساعت ۱۹ به مدت ۶۰ دقیقه در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.

عبدالرضا شیبانی مشاور کارگردان، مسلم آیینی دراماتورژ، سامان خلیلیان سرپرست گروه دیگر عوامل اجرایی این اثر نمایشی هستند. این در حالی است که علی قاجاری، محمدرضا شریفی، علیرضا شریفی، پونه قدیری، محمدامین پازوکی، هانیه بذرافشان، فاطمه موسوی، آرزو صراف رضایی، امیرحسین اسفندیاری، لیلا بروفه، المیرا حسنلو، فروغ درویش‌زاد، سوزان عمران، پارسا جوهری‌فرد، شکیبا رنجبر، مریم موسوی، کوثر نعمتی، محمد محنانی، آوا مهماندوست، رحمان اسماعیلی، پریسا حسین زاده، مبینا رحیمی، دانیال خندانی، فاطمه زهرا آقایی، شایان میرحسینی، مهران عبدی، پیام زمانی، پریناز بور، نرگس میرفتاح، ابوالفضل شاکری، افسانه زنگنه، فاطمه شیخلر، امیررضا محمدزاده، علی نعمتی و آرمیتا لطفی هم گروه بازیگران نمایش را تشکیل می دهند.

عکس کنار خبر از میلاد میرزا علی است.