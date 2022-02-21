نامزدهای جشنواره نمایشنامه نویسی «ثمر» معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هیات داوران اولین دوره از جشنواره نمایشنامه‌نویسی «ثمر» پس از مطالعه‌ آثار دریافت شده، نامزدهای هر بخش را معرفی کردند.

آثار دریافتی به این جشنواره توسط فارس‌ باقری، بهزاد آقاجمالی، ساناز بیان، آزاده انصاری و محمد منعم داوری شدند و برندگان نهایی روز دوشنبه ۹ اسفند ماه طی مراسمی در فرهنگسرای خانواده معرفی می‌شوند.

نامزدهای جشنواره نمایشنامه‌نویسی «ثمر» از سوی هیات داوران به شرح زیر اعلام شد:

نامزدهای بخش کودک و نوجوان:

۱- آزمایشگاه نوشته علی سعادتی (بجنورد-خراسان شمالی)

۲- افسانه شهر رویاها نوشته آدینه سمنانی (تهران)

۳- دونه برف آرزو نوشته ماندانا عبقری (کرج-البرز)

۴- کامران و دیوک در جنگل اشباح نوشته مجتبی مقدم (باغملک-خوزستان)

۵- ماهور نوشته مرضیه مرصوصی (تهران)

نامزدهای بخش صحنه‌ای:

۱- از پشت شیشه‌ها نوشته ابراهیم عرب‌نژاد (کرمان)

۲- اسب‌ها هیچ زمانی کوچ نمی‌کنند نوشته محمود خسروپرست (تهران)

۳- زمزمه مردگان نوشته ابراهیم عرب‌نژاد (کرمان)

۴- کاپوتاژ نوشته کامران شهلایی (تهران)

۵- کارا نوشته محمد اوحدی حائری (تهران)

۶- معده طبقه متوسط نوشته لیلی عاج (تهران)

۷- من گوشت خرگوش دوست ندارم نوشته محمدرضا یاری کیا (تهران)

۸- نام تمام مردگان زهره است نوشته رضا رضوانی‌فر (یاسوج-کهکیلویه و بویراحمد)

هیات داوران در بخش محیطی و میدانی هیچ انتخابی نداشت.

نخستین جشنواره نمایشنامه‌نویسی «ثمر» با رویکرد خانه و خانواده توسط فرهنگسرای خانواده و با مشارکت مدیریت مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد.

۱۶۴ اثر از سراسر کشور به دفتر این جشنواره رسیده که شامل ۱۰۷ اثر در بخش صحنه، ۳۴ اثر در بخش کودک و نوجوان و ۲۳ اثر در بخش محیطی و میدانی هستند.

از آثار دریافت شده ۴۱ اثر توسط بانوان نمایشنامه‌نویس به دفتر جشنواره ارسال شده است.

فراخوان نخستین جشنواره نمایشنامه‌نویسی «ثمر» از سوی فرهنگسرای خانواده ۱۷ مرداد ماه سال جاری منتشر شد و با توجه به استقبال علاقه‌مندان از سراسر کشور تا ۱۸ دی‌ ماه تمدید شد.