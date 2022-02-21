جذب دو هزار معلم تربیت ‌بدنی و مراقب سلامت در مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، صادق ستاری‌فرد؛ معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، گفت: ارتقای کمی و کیفی نیروی انسانی برای کیفیت‌بخشی به ساعت درس تربیت‌بدنی و بهبود و کیفیت سلامت دانش‌آموزان از برنامه‌های معاونت تربیت‌بدنی و سلامت است.

وی افزود: با حسن نظر وزیر نسبت به حوزه تربیت‌بدنی و سلامت و پیگیری‌های وی در خصوص کسب موافقت هیأت‌وزیران، با اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون انتقال مراقبین سلامت مدارس، موافقت شد.

ستاری فرد گفت: در همین راستا، جذب حدود ۲ هزار معلم درس تربیت‌بدنی و مراقب سلامت در آزمون استخدامی پیش‌رو در دستور کار قرار گرفته است.

ستاری فرد با دعوت از جوانان متعهد و متخصص علاقه‌مند به این حوزه برای ثبت نام از طریق پورتال سازمان سنجش آموزش کشور، تصریح کرد: حدود ۸۰۰ سهمیه مراقب سلامت و ۱۲۰۰ سهمیه معلم درس تربیت‌بدنی پیش‌بینی شده است، که بعد از انجام مراحل استخدامی به نیروها و کادر حوزه تربیت‌بدنی و سلامت با توزیع عادلانه در مناطق مختلف کشور، جهت تحقق عدالت آموزشی اضافه خواهند شد.