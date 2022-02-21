۲۹۰ هزار متر مربع فرش دست باف در آذربایجان غربی تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا بابایی در این زمینه با بیان اینکه بیش از ۷۲ هزار نفر در حوزه فرش دست بافت در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: در این استان سالانه ۲۹۰ هزار متر مربع انواع فرش دست بافت تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۹ هزار قالیباف دراستان ازخدمات بیمه تأمین اجتماعی و بیمه صندوق اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استفاده می‌کنند.

بابایی افزود: از این تعداد ۱۲ هزار و ۶۹۹ نفر از مزایا و خدمات بیمه تأمین اجتماعی و حدود شش هزار نفر نیز از خدمات بیمه صندوق اجتماعی کشاورزی، روستاییان و عشایر بهره مند می‌شوند.

وی عنوان کرد: در این استان علاوه برتولید فرش دست بافت در کارگاه‌های خانگی، ۲۲۷ کارگاه غیرمتمرکز با مدیریت متمرکز و هفت مجتمع بزرگ قالیبافی فعال است.

بابایی گفت: شهرستانهای تکاب وخوی مهمترین قطب‌های تولیدفرش استان بوده و درکنار آنهافرش دست بافت درشهرهای بوکان، شاهیندژ، میاندوآب، مهاباد و ارومیه نیزتولیدمی شود.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های خوب استان درحوزه قالیبافی، برای ایجاد اشتغال زندانیان و خانواده‌های آنان هم در راستای ایجاد درآمدزایی درحین گذراندن محکومیت و هم پس از آزادی تفاهمنامه بین سازمان صنعت، معدن و تجارت و انجمن حمایت از زندانیان استان امضا شده و در مرحله اجرایی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی اضافه کرد: امسال تسهیلات خوبی برای توسعه و تجهیزات کارگاه‌های قالیبافی و در نظرگرفته شده است که در مرحله نهایی و ابلاغ قرار دارد.