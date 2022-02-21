دریافت 15 MB کد مطلب 5430142 https://mehrnews.com/xX9Df ۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۷:۲۶ کد مطلب 5430142 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۷:۲۶ تصاویری از مراسم پایانی بازیهای المپیک زمستانی پکن بازیهای المپیک زمستانی پکن که از روز جمعه ۱۵ بهمن۱۴۰۰ شروع شده بود روز یکشنبه اول اسفند ۱۴۰۰ به کار خود پایان داد. کپی شد مطالب مرتبط مراسم اختتامیه بازیهای المپیک زمستانی چین عکس های برتر المپیک پکن ثمرات سفر هیات ورزش عراق به ایران را در آینده میبینیم برچسبها المپیک بازي هاي المپيك زمستاني المپیک زمستانی 2022 پکن
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