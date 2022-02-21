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کد مطلب 5430142
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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۷:۲۶

تصاویری از مراسم پایانی بازی‌های المپیک زمستانی پکن

تصاویری از مراسم پایانی بازی‌های المپیک زمستانی پکن

بازی‌های المپیک زمستانی پکن که از روز جمعه ۱۵ بهمن۱۴۰۰ شروع شده بود روز یکشنبه اول اسفند ۱۴۰۰ به کار خود پایان داد.

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