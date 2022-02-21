دو شغله بودن ماجدی مشکلی ندارد/ هیات رئیسه مورد حمایت مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قاضی زاده هاشمی پس از نشستی که با اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال داشت در مورد موارد مطرح شده در این نشست گفت: به دعوت سرپرست و اعضای هیات رئیسه جلسه ای را در فدراسیون فوتبال برگزار و مسائل مختلفی را مطرح کردیم.

وی ادامه داد: موضوع اول حمایت نمایندگان شورای اسلامی از روند آینده فدراسیون فوتبال است. با توجه به سال پرکاری که از فروردین آینده دارند ضرورت داشت هم حمایت معنوی صورت بگیرد و هم نشان دهیم که مجلس و سایر قوا در کنار ورزش قهرمانی و فوتبال ملی هستند.

این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از مواردی که باید برای حمایت از فدراسیون فوتبال انجام دهیم اختصاص بودجه خاص به این فدراسیون در سال آینده است که بنا داریم از فوتبال حمایت اعتباری و بودجه ای داشته باشیم و این اقدام با قید نام فدراسیون فوتبال صورت خواهد گرفت. البته در مورد رقم و میزان آن بعد از اینکه نهایی شد رسماً اعلام خواهیم کرد.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر حمایت از فدراسیون فوتبال گفت: باید کمک به فوتبال را از دستگاه های مربوطه پیگیری کنیم تا فوتبال ملی ما در همه رده ها مقتدرانه پیش برود.

وی در مورد اصلاحاتی که باید در اساسنامه فدراسیون فوتبال صورت بگیرد گفت: ما موارد مورد نظر را به اعضای هیئت رئیسه منعکس کردیم که امیدواریم روند اساسنامه فدراسیون و مسائل حقوقی این اساسنامه به صورت جدی در دستور کار مجلس قرار بگیرد. ان شاءالله بتوانیم با روند حقوقی مناسب و قانون گذاری مناسب در این مورد پیش برویم.

وی در مورد اینکه قرار است تا ۱۰ اسفند تغییرات در اساسنامه صورت بگیرد گفت: روند بررسی بر اساس آئین نامه داخلی مجلس مشخص است. بنا شد که در مکاتبه با رئیس مجلس این اتفاق صورت بگیرد و معاونت قوانین مجلس بتواند نظر کارشناسی و حقوقی خودش را اعلام کند و بر اساس آن پیش برویم.

نماینده مجلس در مورد مکاتباتی که قبلا در مورد اساسنامه با فیفا صورت گرفته است گفت: من نمی‌خواهم وارد مسائل ویژه شوم. اما باید در زمان مناسب در یک بحث مفصل راجع به مکاتبات و صحبت‌هایی که شده بود و یا پیش زمینه‌های مذاکرات قبل صحبت کنیم اما هدف ما این است که بتوایم در مسیر درست و قانونگذاری درست و در جهت کمک واقعی به فوتبال گام برداریم. کشور ما دارای ساختار قانون گذاری و حقوقی مشخص است و همه اینها باید در مسیر درست خودش صورت بگیرد.

وی در مورد اقدامات خارج از قانون رئیس قبلی فدراسیون گفت: این را از اعضای هیئت رئیسه سوال کنید من قصدی برای صحبت و اعلام دلایل ندارم.

قاضی زاده هاشمی با بیان این که سالهاست به فدراسیون فوتبال نیامده و این بار به نیت کمک به فوتبال ملی و هیات رئیسه و سرپرست فدراسیون آمده است در مورد تعیین تکلیف مقصران پرونده ویلموتس گفت: در مورد این قرارداد هم با اعضای هیات رئیسه صحبت شد. برای تصمیم گیری در مورد مقصران مقصر رای نهایی دادگاه بین المللی ورزش هستیم. با اعلام رای پیگیری های حقوقی قطعا در این مورد صورت خواهد گرفت. ضمن این که براساس رای با مقصران برخورد خواهد شد. قرار نیست ضرری از این قرارداد را فدراسیون فوتبال بپردازد و باید مقصران تامین خسارت کنند.

وی ادامه داد: اگر افرادی قصور و تقصیری در این حوزه داشته باشند قطعاً باید خودشان پاسخگو باشند نه منابع عمومی که متعلق به میلیونها ایرانی است. قرارداد ویلموتس دو بخش دارد یک بخش دو میلیون یورویی که مربوط به شستا است و یک بخش بین المللی که باید منتظر رأی نهایی باشیم و برخوردهای ما بر اساس رأی نهایی این دادگاه خواهد بود. یک سری اقدامات مربوط به دستگاه‌های نظارتی است که دارند انجام می‌شوند و یک سری مربوط به فدراسیون است که در حال پیگیری است.

وی در مورد دو شلغه بودن سرپرست فدراسیون فوتبال گفت: این مسئولیت تا مجمع فدراسیون فوتبال خواهد بود که با حفظ سمت کار می‌کنند که در خیلی از جاها مرسوم است. مشکلی به وجود نخواهد آمد مگر اینکه در مجمع سرپرست به عنوان رئیس دائم انتخاب شود. آن وقت باید تعیین تکلیف کند.

قاضی زاده هاشمی در پایان تاکید کرد: نگاه ما تقویت ملی فوتبال بوده که در سخت‌ترین شرایط هم از تیم ملی کمک کردیم الان هم فدراسیون فوتبال نیاز به پشتیبانی دارد که وظیفه دانستیم با حضور و پیگیری‌های بعدی بتوانیم در کنار فوتبال ملی باشیم.