آمادگی کامل مراکز درمانی کرمانشاه برای مقابله با پیک ششم کرونا

بهمن روشنی بعد از ظهر دوشنبه در ستاد مقابله با کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که در سالن جلسات این دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ۴۰۳ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری هستند و انتظار می‌رود با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و تکمیل واکسیناسیون کرونا این تعداد افزایش پیدا نکند.

وی افزود: در صورت افزایش موارد بستری در استان کرمانشاه پیش بینی‌های لازم برای افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی صورت گرفته است.

معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: علاوه بر بیمارستان گلستان و امام رضا (ع) یک بخش ۳۵ تختی در بیمارستان فارابی به بیماران کرونایی اختصاص یافته است و در صورت نیاز ۴۰ تخت در بیمارستان امام خمینی (ره) نیز برای درمان بیماران کرونایی اختصاص پیدا می‌کند.

روشنی بیان کرد: علاوه بر مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیمارستان‌های امام حسین (ع) و بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) نیز همکاری داشته و بیماران کرونایی در این مراکز پذیرش می‌شوند و در صورت نیاز از سایر بیمارستان‌های غیر دانشگاهی برای درمان بیماران کرونایی استفاده خواهد شد.

وی تاکید کرد: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک، پرهیز از حضور در تجمعات و تکمیل واکسیناسیون کرونا در کاهش موارد ابتلاء به کرونا تأثیر گذار است.