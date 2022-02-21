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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۸:۱۳

با رای اعضای شورا؛

شهردار ساری برکنار شد

شهردار ساری برکنار شد

ساری- سرانجام پس از کش وقوس های فراوان جواد طالبی شهردار ساری با رای اعضای شورای شهر از سمت خود برکنار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماه‌ها بر سر ماندن و یا برکناری جواد طالبی شهردار ساری که از بیماری رنج می‌برد، بین اعضای شورای شهر ساری کشمکش وجود داشت و سرانجام در بیست و سومین جلسه شورای شهر ساری با پنج رأی موافق اعضای شورا، جواد طالبی برکنار و مصطفی احمدی فولادی به عنوان سرپرست جدید معرفی شد.

قرار بود بیست و سومین جلسه شورای شهر ساری با محوریت تصویب بودجه سال آینده برگزار شود، اما در نهایت اعضای شورا رأی به برکناری شهردار دادند.

سبحان بخشی نایب رئیس شورای شهر ساری با تاکید براین که شورا باید به دنبال تغییرات و عملگرایی باشد، از شهردار منتخب خواست تا با رویکرد و نگاه دولت، کارها را پیش برند و افزود: باید وضعیت را سامان ببخشیم.

وی با اظهار اینکه باید از روزمرگی پرهیز شود، عدم وجود نگاه عمرانی در بودجه را از جمله ضعف‌ها برشمرد و گفت: شهرداری بودجه ۱۳ هزار میلیارد ریالی به شورا ارائه کرد که دو هزار میلیارد ریال آن تسهیلات بود.

وی ادامه داد: همچنین ۱۰ هزار میلیارد ریال از این بودجه صرف حقوق و دستمزد می‌شود و این نشان می‌دهد نگاه توسعه‌ای برای شهر وجود ندارد.

کد مطلب 5430237

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    نظرات

    • IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      1 0
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      بغیر از کارکنان خدوم پاکبان, بقیه افراد در شهرداری باید اخراج شوند
    • هاتف IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      0 0
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      همه میان توی شهرداری پول میخورن باید بیشتر کارمند های شهرداری اخراج بشوند توی کی اتاق دو نفره هفت نفر کار میکنند چه وضعشه این همه پول را گرفتند بردند خیلی بی عرضه هستند

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