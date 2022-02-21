سایپای تهران با دست پر اهواز را ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های استقلال خوزستان و سایپای تهران در هفته هجدهم رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه شهرک نفت اهواز مقابل یکدیگر صف‌آرایی کردند که این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان امیدرضا روانخواه خاتمه یافت.

تیم سایپا تهران با کسب نتیجه و با ۲۳ امتیاز در مکان دوازدهم جدول رده بندی قرار گرفت و تیم استقلال خوزستان نیز با ۲۷ امتیاز در مکان پنجم جدول رده بندی باقی ماند.

در این مسابقه علی کیانی‌فر برای تیم استقلال خوزستان گلزنی کرد و گل‌های تیم سایپا تهران توسط ایمان غلامی و حسین مالکی یک بار به ثمر رسید.

مجتبی افرا به همراه شهرخ دانشور و کورش صارمی بازی را قضاوت کرد.

این بازی به علت زیر کشت رفتن چمن ورزشگاه تختی اهواز در ورزشگاه شهرک نفت اهواز برگزار شد.

هفتم اسفندماه تیم‌های استقلال خوزستان و سایپا تهران در هفته نوزدهم به ترتیب به مصاف تیم‌های شمس آذر قزوین و قشقایی شیراز می‌روند.

۱۸ تیم برگزار کننده رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه‌های کشور هستند.