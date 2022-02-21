روزهای پایانی تصویربرداری فصل اول «مستوران»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج؛ تصویربرداری فصل نخست مجموعه تلویزیونی «مستوران» به کارگردانی مسعود آب‌پرور و سید جمال سید حاتمی و تهیه‌‎کنندگی عطا پناهی براساس داستان‌های کهن ایرانی پس از یکسال به روزهای پایانی خود رسید.

همزمان با روزهای پایانی تصویربرداری «مستوران» مراحل فنی این سریال نیز در حال انجام است و برای پخش در سال ۱۴۰۱ از رسانه ملی آماده نمایش می‌شود.

حمیدرضا آذرنگ، نازنین فراهانی، رویا میرعلمی، بیژن بنفشه خواه، الهام جعفرنژاد، عیسی یوسفی‌پور، رابعه اسکویی، صفا آقاجانی، مزدک رستمی، رسول نقوی، حامد محمودی، یدالله شادمانی، جواد انصافی، قربان نجفی، محمد اشکانفر، حمیدرضا معدنکن، الهه خادمی، عبدالرضا نصاری و علی دهکردی از جمله بازیگرانی‌اند که در فصل نخست «مستوران» مقابل دوربین قرار گرفته‌اند.

تازه‌ترین محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج در ۲۶ قسمت برگرفته از قصه‌های کهن ایرانی است که مجری طرح این مجموعه «استودیو بادبان» است.