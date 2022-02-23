شبکه «الجزیره» به مسائل ایران نگاه دقیقتری داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیسجمهور در جریان سفر به قطر، ضمن دیدار با «حمد بن ثامر آل ثانی» مدیرعامل شبکه الجزیره، از بخشهای مختلف دو شبکه الجزیره عربی و الجزیره انگلیسی بازدید کرد.
اسماعیلی در این دیدار روابط و مناسبات ایران و قطر را به جهت همسایگی، تاریخی و اشتراکات مذهبی عمیق و دیرینه خواند و افزود: در کنار روابط اقتصادی و سیاسی یکی از مسائلی که میتواند باعث گسترش روابط شده و پیشینه تاریخی آنرا برای نسل جدید بازگو کند، حوزه رسانه است.
رئیس دفتر رئیسجمهور با بیان اینکه برای پایداری مناسبات باید مستمراً کیفیت روابط و پیشینه آن برای مردم دو کشور و سایر ملل بازگو شود، گفت: شبکه الجزیره در این موضوع میتواند نقشی مؤثر ایفا کند و ما ضمن قدردانی از تلاشهای صورت گرفته، اعتقاد داریم الجزیره باید بیشتر در این حوزه فعالیت کند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه علیرغم تحریمهای مختلف و نیز اقدامات دشمنان، روابط ۲ کشور آسیب ندیده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تحریم اقتصادی که با لطف خدا و مقاومت مردم شکست خورده است، تحریم رسانهای هم هست و امپراطوری رسانهای غرب تلاش زیادی کرده تا مردم دنیا از واقعیت ایران و انقلاب اسلامی و صلح دوستی آنها مطلع نشوند.
رئیس دفتر رئیس جمهور «همسایگان» را مبدا و محور سیاست خارجی دولت جدید ایران عنوان کرد و ضمن قدردانی از پوشش خوب سفر رئیس جمهور به قطر در رسانههای این کشور از جمله شبکه الجزیره، اظهار داشت: امیدواریم در نتیجه سفر دکتر رئیسی، شاهد توجه دقیقتر الجزیره به مسائل ایران و توانمندیهای آن باشیم و خدماتی که ملت ایران به جهان اسلام و محور مقاومت داشته است، بدرستی تبیین شود.
اسماعیلی با اظهار نارضایتی از اینکه واقعیتهای تاریخی و دستاوردهای انقلاب آنگونه که باید به جهان معرفی نشده است، اظهار داشت: تلاش داریم از رسانههای دوست برای بهبود این وضعیت کمک بگیریم.
رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه با اشاره به تحولات مختلف بین المللی گفت: آمریکا هیچ وقت مانند امروز ضعیف نبوده است و از این موقعیت ملتهای مسلمان و رسانههای آنها باید حداکثر استفاده را داشته باشند.
اسماعیلی گفت: حمایت ایران از فلسطینیان نه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی که از ابتدای شکلگیری مبارزات امام خمینی (ره) شروع شد و امام در دوران اقامت در نجف مواضع خویش را علیه اسرائیلیها در کلاسهای درسشان تبیین نمودند و در سالهای پس از پیروزی انقلاب هم ما حمایتهای مختلف و گستردهای از فلسطینیها داشتهایم و معتقدیم فلسطین مسئله اول جهان اسلام است.
شیخ حمد بن ثامر آل ثانی مدیرعامل شبکه الجزیره نیز در این دیدار با خوشامدگویی به رئیس دفتر رئیس جمهور و هیئت همراه وی، سفر دکتر رئیسی به قطر را یک سفر تاریخی عنوان کرد و گفت: این سفر منجر به گشایشهای بسیار دو جانبه و منطقهای خواهد شد.
شیخ حمد بن ثامر با قدردانی از رویکرد خوب و ستودنی کشورمان در دوره تحریم قطر، افزود: روابط دو جانبه روز به روز و سال به سال بهتر میشود و نقاط مشترک بین ما و ایران زیاد است. از جمله در تحریم و البته تحریمهای علیه شما غیرقابل مقایسه با میزان تحریمهای ماست.
وی گفت: در دوره کوتاه آغاز بکار دولت جدید در ایران تحولات و تغییرات محسوسی را مشاهده میکنیم.
مدیرعامل الجزیره در ادامه به بیان توضیحاتی درخصوص مجموعه رسانهای الجزیره و برنامههای توسعهای آن پرداخت و ابراز امیدواری کرد که همکاری الجزیره با رسانههای ایرانی افزایش یابد.
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