داوران هفتمین جشنواره ملی اسباب بازی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، داوران بخش رقابتی هفتمین جشنواره ملی اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان معرفی شدند.

آیدین مهدیزاده دبیر هفتمین جشنواره ملی اسباب‌بازی، محمدعلی رئیس‌دانا پیشکسوت و تولیدکننده باسابقه، رضا پورحسین روانشناس و مدرس دانشگاه و رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، عادل مقصود پور، تولیدکننده و پیشکسوت پرسابقه اسباب‌بازی و نماینده انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی، فواید نجم‌الدین منتقد هنری و طراح گرافیک، مدیر گروه ارتباط تصویری دانشگاه علم و فرهنگ، احسان عسگری متخصص و فعال فرهنگی، مدیر طرح و برنامه شبکه کودک (پویا) و منصور علاف‌چیان فعال حوزه اسباب‌بازی و نماینده انجمن فروشندگان اسباب‌بازی و پولیش را به‌عنوان داور بخش‌های مختلف در کیفیت تولید، گرافیک، تصویرسازی و بسته‌بندی هفتمین جشنواره ملی اسباب بازی معرفی شدند.

بخش رقابتی جشنواره اسباب‌بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به شناسایی و معرفی برترین اسباب‌بازی‌های ایرانی در سال ۱۴۰۰ اختصاص دارد.

هفتمین جشنواره ملی اسباب‌بازی جهت حفظ پروتکل‌های بهداشتی مانند دوره گذشته به صورت مجازی و فرآیندی در چند مرحله به شکل گام به گام در حال برگزاری است.