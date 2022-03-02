داوران هفتمین جشنواره ملی اسباب بازی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، داوران بخش رقابتی هفتمین جشنواره ملی اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان معرفی شدند.
آیدین مهدیزاده دبیر هفتمین جشنواره ملی اسباببازی، محمدعلی رئیسدانا پیشکسوت و تولیدکننده باسابقه، رضا پورحسین روانشناس و مدرس دانشگاه و رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، عادل مقصود پور، تولیدکننده و پیشکسوت پرسابقه اسباببازی و نماینده انجمن تولیدکنندگان اسباببازی، فواید نجمالدین منتقد هنری و طراح گرافیک، مدیر گروه ارتباط تصویری دانشگاه علم و فرهنگ، احسان عسگری متخصص و فعال فرهنگی، مدیر طرح و برنامه شبکه کودک (پویا) و منصور علافچیان فعال حوزه اسباببازی و نماینده انجمن فروشندگان اسباببازی و پولیش را بهعنوان داور بخشهای مختلف در کیفیت تولید، گرافیک، تصویرسازی و بستهبندی هفتمین جشنواره ملی اسباب بازی معرفی شدند.
بخش رقابتی جشنواره اسباببازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به شناسایی و معرفی برترین اسباببازیهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ اختصاص دارد.
هفتمین جشنواره ملی اسباببازی جهت حفظ پروتکلهای بهداشتی مانند دوره گذشته به صورت مجازی و فرآیندی در چند مرحله به شکل گام به گام در حال برگزاری است.
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