مهدی مجرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی هفته گذشته تعداد ۶۱ هزار سرم بیماران مبتلا به کرونا تنها در بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توزیع شده و داروی بیماران کرونایی در داروخانه‌های کرمانشاه در حال توزیع است.

وی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته کمبودهای دارویی مانند آنتی بیوتیک‌های تزریقی در استان کرمانشاه در مرتفع شدن است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: مردم استان کرمانشاه می‌توانند کمبودهای دارویی را به سامانه کشوری ۱۹۰ و یا شماره تلفن ۰۸۳۳۷۱۰۶۳۰۹ گزارش کنند.