ایمانی پور حمله تروریستی به مسجد پیشاور را محکوم‌ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در پیامی ضمن محکومیت حمله تروریستی به مسجد پیشاور به خانواده‌های قربانیان و دولت پاکستان تسلیت گفت و برای مجروحان بهبودی در اسرع وقت آرزو کرد.

متن پیام رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مورد حادثه دلخراش تروریستی در مسجد شیعیان پیشاور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

بار دیگر دست دشمنان وحدت و اتفاق مومنین، مسلمانان بیگناه را در هنگام اقامه نمازجمعه به خاک و خون کشید.

هنوز خاطره تلخ و ناگوار شهادت تعدادی از شیعیان شهر مولتان از یادها نرفته که خبر جنایت بزرگ تروریستی مسجد «کوچه رسالدار» شهر پیشاور در ایالت خیبر پختونخوا دریافت گردید. این جنایت خونین که به دست افراط گرایان و متعصبان جاهل صورت گرفت، جان تعدادی از مسلمانان شیعه را صرفاً بدلیل اعتقاد و محبت و ارادت به اهل بیت (علیهم السلام) ستاند و امت اسلامی و خانواده های آنان را عزادار کرد.

اینجانب ضمن محکوم کردن این عمل جنایتکارانه که منجر به شهادت و زخمی شدن دهها تن از نمازگزاران شیعه کشور دوست و برادر پاکستان شد، مراتب تسلیت خود و ملت ایران را به مردم مسلمان پاکستان بویژه خانواده های شریف داغدیده و عزادار ابراز نموده و از خداوند منان ترفیع درجات و رحمت واسعه الهی برای شهدا و صبر و اجر جزیل برای بازماندگان و شفای کامل مجروحین را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

امید است علماء کرام و متنفذین از فریقین با روشنگری و تدبیر و تدبر همیشگی خود مانع انجام اینگونه اعمال ضد انسانی و تروریستی شوند که هدفی جز تفرقه انگیزی بین مسلمانان ندارد.