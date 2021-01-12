به‌گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اعرافی شب سه‌شنبه در پی جنایت هولناک گروه‌های تکفیری در کشتار هدفمند کارگران زحمت کش و محبان اهل بیت علیهم السلام در پاکستان در پیامی این اقدام تروریستی را محکوم کرد.

متن پیام مدیر حوزه‌های علمیه به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (تکویر/۹)



جنایات اخیر گروه‌های تکفیری در کشور دوست و برادر پاکستان و کشتار هدفمند کارگران زحمت کش و محبان اهل بیت علیهم السلام، باعث تألم و تأثر مسلمانان و همه علاقه‌مندان مکتب نورانی اسلام و خاندان مکرم حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله گردید.

این بار نیز دست پلید گروهک‌های تکفیری از آستین استکبار جهانی و تروریست‌های متحجر و جاهل بیرون آمد و دست به جنایتی ضد انسانی زده و گروهی از کارگران معدن ذغال سنگ در استان بلوچستان پاکستان را به طرز ناجوانمردانه‌ای سر برید و به شهادت رساند.

بی‌شک عاملان این جنایت به انتقام شکست‌های متعدد در جبهه‌های مختلف، به دنبال ایجاد شکاف و تفرقه‌افکنی بین جامعه مسلمان و تحقق اهداف مستکبران و شیاطین در گسترش اسلام‌هراسی و انحراف افکار عمومی از سیاست‌های خصمانه کشورهای غربی در دنیای اسلام و منطقه غرب آسیا و نیز جدایی دو کشور اسلامی ایران و پاکستان هستند.

گروه‌های تکفیری با ارتکاب این گونه جنایات، مزدوری، جهالت و قساوت خویش و دوری خود از اخلاق و عقلانیت را هر چه بیشتر عیان می‌سازند. یقیناً این جنایات فجیع قلوب همه پیروان قرآن و عاشقان پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله و خاندانش در سراسر جهان را مملو از اندوه و سینه‌های آنان را لبریز از خشم ساخته است.



حوزه‌های علمیه ضمن عرض تسلیت این حادثه غم‌انگیز به محضر امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری مدظله العالی، مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم و همه مسلمانان و شیعیان جهان به ویژه برادران و خواهران شیعه و اهل سنت پاکستان و علی‌الخصوص خانواده‌های داغ دیده، این جنایت هولناک را محکوم نموده و ضمن تاکید بر اخوت عمیق اسلامی بین برادران شیعه و اهل سنت در اقصی نقاط عالم از حاکمان و مسئولان ایالتی و ملی کشور دوست و برادر پاکستان می‌خواهد تا با اتخاذ تدابیری مانع از تکرار جنایات گروه‌های تکفیری شوند و نگذارند زمینه‌های تفرقه در پاکستان و جدایی بین کشورهای اسلامی، فراهم آید.



حوزه‌های علمیه ضمن تسلیت مجدد و ابراز همدردی با خانواده‌های محترم شهدای این جنایت، از همراهی شیعیان و خانواده‌های منطقه با منویات مراجع معظم تقلید و دفن پیکرهای مطهر شهدا که حکایت از آگاهی و بصیرت بالای ایشان دارد تجلیل کرده و تکریم جایگاه مرجعیت را موجب حفظ و تقویت انسجام شیعیان و مسلمانان و از بین رفتن نقشه‌های شوم دشمنان می‌داند.



رحمت و رضوان الهی و علوّ درجات و شادی روح این شهدای عزیز را از درگاه خداوند متعال مسألت می‌نمائیم و از درگاه حضرتش برای تمام خانواده‌ها و بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم.



علی‌رضا اعرافی

مدیر حوزه‌های علمیه

قم مقدسه