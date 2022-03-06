به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گوشی‌های اندرویدی در اشکال، اندازه‌ها و قیمت‌های متنوعی وجود دارند و توسط شرکت‌های تولیدکننده مختلفی عرضه می‌شوند. به نظر می‌رسد که هر هفته گوشی اندرویدی جدیدی وارد بازار می‌شود که هر یک از آن‌ها نیز از ویژگی‌های جدید و متفاوتی برخوردارند. در این میان، انتخاب گوشی مناسب با توجه به بودجه خود می‌تواند کاری گیج‌کننده و چالش‌برانگیز باشد. در این مقاله با چند مورد از بهترین گوشی‌های اندرویدی آشنا می‌شوید که می‌توانید آن‌ها را در سال ۲۰۲۲ تهیه کنید. بنابراین، اگر تصمیم به خرید گوشی اندرویدی جدیدی دارید و نمی‌دانید چه گوشی‌ را انتخاب کنید در ادامه با ما همراه باشید.

شیائومی ردمی نوت ۱۰ پرو

یکی دیگر از بهترین گوشی‌های موجود در بازار، شیائومی نوت ۱۰ پرو (note ۱۰ pro) است. گوشی شیائومی نوت ۱۰ پرو (redmi note۱۰ pro)، گوشی پرچم‌دار ردمی نوت میان رده شیائومی محسوب می‌شود که دارای صفحه‌نمایش ۶۷/۶ اینچی ۱۲۰ هرتز FULL HD+ و تراشه اسنپدراگون ۷۳۲G است. این گوشی ازنظر قیمت نیز بسیار مقرون‌به‌صرفه است و همچنان یکی از گوشی‌های مطرح در کنار گوشی‌های هوشمند برتر است. تنها نقطه‌ضعف ردمی نوت ۱۰ پرو ۱۲۸ گیگ این است که از ۵G پشتیبانی نمی‌کند.

سامسونگ گلکسی اس ۲۲ اولترا

سامسونگ گلکسی اس ۲۲ اولترا پادشاه جدید گوشی‌های اندرویدی است. تقریبا هر چیزی که یک تلفن همراه باید داشته باشد در این گوشی وجود دارد. دوربین‌های قوی، تراشه اسنپدراگون ۸ نسل ۱، گزینه‌های مختلف برای ذخیره‌سازی و صفحه‌نمایش فوق‌العاده زیبا برخی از امکانات این گوشی هستند. بااین‌حال، گلکسی اس ۲۲ اولترا هنوز هم در زمینه عمر باتری، بیشتر از نسل‌های قبلی خود و در مقایسه با آیفون ۱۳ پرو مکس دچار مشکل می‌شوند اما اگر به گوشی‌های اندرویدی علاقه‌مندید در حال حاضر هیچ گوشی اندرویدی ای وجود ندارد که از گلکسی اس ۲۲ اولترا بهتر باشد.

گوگل پیکسل ۶

گوگل پیکسل ۶ با امکانات فوق‌العاده‌ای ازجمله طراحی جدید، ارتقاء چشمگیر دوربین و نسل اول پردازنده تنسور تولید شده است که این امکانات می‌تواند تقریبا هرکسی را مجاب به خرید این گوشی کند. علاوه بر این، قیمت این گوشی نیز مقرون‌به‌صرفه است و بنابراین، اگر می‌خواهید گوشی اندرویدی مناسب را با قیمت مناسبی تهیه کنید، گوگل پیکسل ۶ یکی از بهترین انتخاب‌ها برای شما خواهد بود. اگر بخواهیم به نقطه‌ضعف گوشی پیکسل ۶ اشاره کنیم باید به عمر ناامیدکننده باتری آن اشاره کنیم. بااین‌حال، این گوشی با توجه به قیمتی که دارد یکی از بهترین گوشی‌های اندرویدی در سال ۲۰۲۲ است.

شیائومی می ۱۱ تی پرو

گوشی شیائومی می ۱۱ تی پرو تقریبا از تمام نقاط قوت شیائومی می ۱۱ برخوردار است. صفحه‌نمایش این گوشی به روز، ۱۲۰ هرتزی است و دارای کیفیت FULL HD+ است. اگرچه ماژول دوربین سه‌گانه ۱۰۸ مگاپیکسلی این گوشی دارای سنسورهایی با وضوح کمتر است اما دیافراگم بزرگتری دارد. بنابراین، اگر به دنبال خرید گوشی خوب و باکیفیتی هستید که از قیمت و امکانات مناسبی برخوردار باشد، شیائومی می ۱۱ تی پرو بر اساس قیمت روز خود می‌تواند انتخاب بسیار مناسبی برای شما باشد. بااین‌حال، مهم است قبل از خرید گوشی های شیائومی، جدیدترین و بروز ترین قیمت آن ها را بررسی کنید و سپس در این مورد تصمیم بگیرید.

وان پلاس ۹ پرو

وان پلاس ۹ پرو، گوشی قدرتمند، بزرگ و زیبایی است. ویژگی‌های این گوشی از صفحه‌نمایش فوق‌العاده‌اش تا عمر باتری و شارژ آن، شما را شگفت‌زده خواهد کرد. از سوی دیگر، تجربه کار کردن با نرم‌افزار OxygenOS به شما امکان می‌دهد گوشی را واقعا متعلق به خودتان بکنید. علاوه بر این، دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی وان پلاس ۹ پرو عکس‌هایی با کیفیت بالا و رنگ‌های طبیعی می‌گیرد. سنسور فوق عریض ۵۰ مگاپیکسلی آن نیز بسیار بزرگ است و می‌تواند جزئیات بسیار زیادی را ثبت کند.

سامسونگ گلکسی Z فولد ۳

گوشی گلکسی Z فولد ۳ بهترین گوشی تاشویی است که تا به الان سامسونگ تولید کرده است. این گوشی نسبت به گلکسی Z فولد ۲ که قبل از این عرضه شده بود بهبود یافته است. گوشی جدید صفحه‌نمایش بهتری دارد و بادوام‌تر است. بااین‌حال، از نظر عمر باتری، این گوشی یک قدم به عقب برداشته است و این مسئله احتمالا به این دلیل است که این گوشی از نرخ تازه‌سازی سریع‌تری برخوردار است. بنابراین، اگر دوست دارید گوشی تاشو داشته باشید، سامسونگ گلکسی Z فولد ۳ بهترین گوشی تاشو برای شماست.

موتورولا موتو جی پاور

اگر می‌خواهید بهترین گوشی را ازنظر عمر باتری انتخاب کنید، موتورولا موتو جی پاور انتخاب بسیار مناسبی است. از سوی دیگر، این گوشی از قیمت بسیار خوبی برخوردار است که اگر مشکلی با رم و فضای ذخیره‌سازی کمتر ندارید، قیمت آن باز هم کاهش پیدا می‌کند. نقطه قوت این گوشی این است که تنها یک بار در روز نیاز به شارژ آن دارید و از سوی دیگر، با توجه به هزینه‌ای که پرداخت می‌کنید، گوشی زیبا و جذابی را تحویل می‌گیرید.

سامسونگ گلکسی A۳۲ ۵G

اگرچه گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ در فهرست بهترین گوشی‌های اندرویدی برجسته‌تر هستند اما اگر به دنبال گوشی‌ای با ویژگی‌های نزدیک به ویژگی‌های گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ هستید گلکسی A۳۲ ۵G گوشی بسیار مناسبی برای شما خواهد بود. ویژگی‌هایی ازجمله صفحه‌نمایش ۹۰ هرتزی و پشتیبانی نرم‌افزار طولانی باعث می‌شود که در هنگام کار با این دستگاه فراموش کنید که در حال استفاده از تلفن همراهی مقرون‌به‌صرفه هستید.

درنهایت، اولین موردی که باید در هنگام انتخاب بهترین گوشی اندرویدی در نظر بگیرید بودجه‌ای که دارید است. هرچقدر بودجه بیشتری داشته باشید می‌توانید گوشی‌هایی با پردازنده‌های بهتر، مواد اولیه درجه‌یک و لنزهای دوربین بیشتر را انتخاب کنید. از سوی دیگر، پیشرفته‌ترین گوشی‌های اندرویدی، گوشی‌هایی هستند که به شکل تاشو عرضه شده‌اند.

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