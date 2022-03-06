به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران، در ابتدای پنجاه و یکمین جلسه از ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران و در جمع خبرنگاران گفت: در ابتدا این خبر خوب را به مردم عزیز می‌دهم که مقرر شد وزارت کشور حدود هزار دستگاه اتوبوس به تهران بدهد و این موضوع بتواند تحولی در اتوبوس‌رانی تهران به‌وجود آورد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: تا چند ماه دیگر شاهد ورود این اتوبوس‌ها به شهر تهران خواهیم بود.

وی در خصوص مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مصوبه دیروز مجلس خوب بود؛ البته نمی‌دانم که منظور واگن‌های بین‌شهری است یا داخل شهری؛ اما با توجه به اینکه گفته شد واگن‌های یخچال‌دار، برداشت من این است که واگن‌های بین‌شهری مورد نظر است و بعید نیست که در آن واگن‌های داخل شهری نیز گنجانده شده باشد.

چمران عنوان کرد: این موضوع می‌تواند به متروی شهر تهران کمک کند.