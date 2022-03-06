به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی پس از شکست دو بر صفر پرسپولیس مقابل صنعت نفت آبادان گفت: تیمی که گل نزند قطعا گل می‌خورد. پرسپولیس هم شامل این قانون شد و با وجود برتری نتوانست به برد برسد.

او که زمزمه‌های حضورش در باشگاه پرسپولیس در قامت یکی از معاونت‌های باشگاه به گوش می‌رسد در خصوص وضعیت این تیم تصریح کرد: پرسپولیس هفت بازیکن خود را نداشت. تمام آنها نقش پررنگی در ترکیب تیم داشتند. دست یحیی گل محمدی برای بازی دادن به بازیکنان بسته بود.

محمدی ادامه داد: من فکر می‌کنم رضا درویش خریدهای خوبی برای پرسپولیس در نیم فصل داشت رامین رضائیان و شیرزود تمیروف خیلی خوب بودند.

او با اشاره به عملکرد قابل قبول مهاجم جدید ازبکستانی سرخپوشان تاکید کرد: تمیروف قطعا خیلی بهتر خواهد شد. او نمایش خوبی در جریان حضورش در زمین مسابقه داشت و می‌تواند آماده‌تر از اینها هم بازی کند.

محمدی درباره شعف خط هافبک پرسپولیس گفت: جای خالی میلاد سرلک در میانه میدان پرسپولیس مشهود بود و همانطور که گفتم نبود بازیکن به این تیم لطمه زد. با این حال پرسپولیس همه کار کرد و آمار خیلی خوبی داشت اما تنها نتوانست به گل برسد.

دروازه‌بان پیشین استقلال و پرسپولیس درباره عملکرد فرزین گروسیان در چارچوب دروازه نفت آبادان گفت: امروز روز گروسیان بود و عملکرد فایب قبولی داشت اما حامد لک روز خوبی نداشت و این اتفاقات در جریان شکست پرسپولیس رقم خورد.