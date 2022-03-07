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۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۲۰

با گرامیداشت سه چهره ادبی؛

دفترهای هفتم و هشتم گاهنامه نقد کتاب کودک منتشر شد

دفترهای هفتم و هشتم گاهنامه نقد کتاب کودک منتشر شد

دفترهای هفتم و هشتم گاهنامه نقد کتاب کودک با گرامی‌داشت جهانگیر خسروشاهی، سید محمد کامرانی و رودابه کمالی منتشر شد و روی پیشخان آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفترهای هفتم و هشتم گاهنامه‌ نقد کتاب کودک ویژه‌ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ با گرامی‌داشت جهانگیر خسروشاهی، سید محمد کامرانی و رودابه کمالی به تازگی توسط نشر آرون منتشر شده و روی پیشخان مطبوعات آمده است.

در این مجله، یادداشت‌هایی از رفیع افتخار، شهرام اقبال‌زاده، غلام‌رضا امامی، غلام‌رضا حیدری ابهری، سمیه سیدیان، مریم شیرازی، سید علی کاشفی خوانساری، سید سعید هاشمی و نیز انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، شورای کتاب کودک و گروه لاک‌پشت پرنده منتشر شده است.

همچنین نقدهایی از سودابه امینی، سمیه آورند، زهره بصیری، رامین جهان‌پور، سید احمد حسینی کازرونی، فرخنده حق‌شنو، پروین حمیلی، زهری حیدری شاهی‌سرایی، شهناز خلیلی، مرجان ریحانیان، الهام زارع، زیبا علی‌خانی، معصومه مرادی، شراره مسچیان جورشری و شراره هاشم دباغیان در این شماره به چشم می‌خورد.

گزارش‌هایی از سید مهدی میراسماییلی، نیره سادات هاشمی و زهره مسکنی درباره ادبیات کودک و نوجوان از دیگر مطالب این شماره گاهنامه است.

این مجله با ۲۶۸ صفحه و قیمت ۸۵۰۰۰ تومان منتشر شده است.

کد مطلب 5440891

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