همکاری سونی و هوندا برای تولید انبوه خودروهای برقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، سونی قصد دارد تخصص خود در زمینه تولید انواع حسگر دوربین را در صنعت تولید وسایل نقلیه خودران به کار بگیرد.

سونی در سال‌های اخیر گام‌های کوچکی را در دنیای اتومبیل‌رانی برداشته و اکنون به یک نام شناخته شده یعنی هوندا روی آورده تا به آن کمک کند در این حوزه جایگاه مناسبی پیدا کند. دو طرف قصد دارند خودروهای الکتریکی تازه‌ای بسازند و فروش آنها در اواسط دهه جاری آغاز کنند.

سونی در سال ۲۰۲۰ در تولید یک خودروی مفهومی مجهز به انواع دوربین و سنسور مشارکت کرد و امسال با مشارکت هوندا تفاهم نامه‌ای را امضا کرده و متعهد به ایجاد یک شرکت تخصصی در زمینه تولید وسایل نقلیه الکتریکی با باتری و با ارزش افزوده بالا و ارائه خدمات حمل و نقل شده است.

دو طرف قصد دارند این شرکت را که هنوز نامی از آن برده نشده، در سال جاری میلادی تأسیس کنند، و برای انجام این کار، تخصص‌های خود را با هم ترکیب می‌کنند. این برای سونی به معنای به‌کارگیری دانش آن در حوزه فناوری‌های تصویربرداری، سنجش، شبکه سازی و سرگرمی است، در حالی که هوندا تولید خودرو و توسعه خدمات حرکتی را انجام خواهد داد. فروش اولین محصول مشترک دو طرف برای سال ۲۰۲۵ در نظر گرفته شده است.