اکران نوروزی ۷ فیلم در شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان قائدی با بیان اینکه پردیس سینمایی بهمن شهرکرد با پنج سالن نمایش از اسفند ۱۴۰۰ میزبان مخاطبان فیلم‌های روز ایران است، اظهار کرد: امسال دو فیلم «شادروان» و «موقعیت مهدی» در اکران نوروزی از سوی مرکز پخش حوزه هنری اکران خواهند شد.

وی عنوان کرد: «شادروان» به کارگردانی حسین نمازی امسال به عنوان یکی از آثار سینمایی حوزه هنری در جشنواره فیلم فجر حضور داشت که با استقبال خوب مخاطبان رو به رو شد.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری درباره برنامه‌ها پخش فیلم «موقعیت مهدی» که از سوی حوزه هنری پخش خواهد شد، تصریح کرد: «موقعیت مهدی» عنوان بهترین فیلم جشنواره فیلم فجر را از آن خود کرده و یکی از آثار قابل توجه و تماشایی سینمای ایران است.

قائدی ادامه داد: اکران اختصاصی ویژه فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران و هنرمندان برای فیلم «موقعیت مهدی» برنامه ریزی شده و با تشکیل تیم‌های تبلیغاتی تلاش داریم مخاطبان بیشتری این فیلم ارزشمند را ببینند.

وی مطرح کرد: متأسفانه مردم چهارمحال و بختیاری از هنر هفتم فقط در مرکز استان با پردیس سینمایی بهمن شهرکرد برخوردار هستند که تلاش داریم با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌های ۱۰ گانه استان، آثار پخش شده توسط حوزه هنری را در ایام نوروز به صورت سینما سیار اکران کنیم.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری افزود: این حوزه تلاش خواهد کرد در صورت امکان با همکاری مؤسسه بهمن سبز حوزه هنری کشور در شهرستان‌های دیگر استان نیز نمایش فیلم‌ها را فعال کند.

گفتنی است؛ فیلم‌های «موقعیت مهدی»، «مرد بازنده»، «شادروان»، «روز صفر»، «قدغن»، «سگ بند» و «گل به خودی» به عنوان فیلم‌های نوروزی اکران در سینماهای سراسر کشور و همچنین پردیس سینمایی بهمن اکران خواهند شد.