۵۲۰ نارنجک دست ساز در کاشان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین بساطی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به در پیش بودن آخرین چهارشنبه سال اظهار داشت: متأسفانه در این بین برخی از سودجویان با ورود به بازار خرید و فروش مواد محترقه زمینه را برای آسیب بیشتر شهروندان کاشانی فراهم می‌کنند.

وی با بیان اینکه اطلاعاتی مبنی بر فعالیت یک باند تهیه و تولید مواد محترقه دست ساز و پرخطر و غیرمجاز به این فرماندهی گزارش شد، ابراز داشت: مأموران انتظامی کاشان پس از بررسی‌های لازم با حکم مقام قضائی به محل فعالیت این باند ورود و ۵۲۰ نارنجک دست ساز را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با اشاره به اینکه سه کیلوگرم مواد اولیه مواد محترقه نیز از محل فعالیت متهمان کشف شد، تصریح کرد: متهمان این پرونده بعد از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضائی شدند.

کشف ۲۷ هزار نخ سیگار قاچاق از یک واحد صنفی در کاشان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کشف ۲۷ هزار نخ سیگار قاچاق از یک واحد صنفی در کاشان گفت: طبق گزارش‌های رسیده یکی از واحدهای صنفی کاشان اقدام به دپو و ذخیره مقادیر زیادی از سیگارهای قاچاق کرده بود.

سرهنگ بساطی با بیان اینکه پس از هماهنگی‌های لازم با مقام قضائی مأموران انتظامی کاشان به محل اعزام شدند، افزود: در بازرسی از محل مذکور بیش از ۲۷ هزار و ۵۰۰ نخ سیگار قاچاق کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر این سیگارها، ۸۳۷ بسته توتون قاچاق نیز از این واحد صنفی کشف شد، تاکید کرد: ارزش کل مواد قاچاق بیش از ۲۸۰ میلیون ریال بوده است که متصدی این واحد صنفی نیز برای سیر مراحل قانونی به مقام قضائی معرفی شده و این واحد صنفی نیز تا اطلاع ثانوی پلمب شده است.