اجرای طرح سرشماری دام در آران و بیدگل

علی اکبر رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امنیت غذایی یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران و مسئولان محلی و کشوری است، اظهار داشت: در این بین دام و طیور به دلیل تأمین بخش زیادی از مواد غذایی مردم نقش مهمی دارند.

وی با بیان اینکه به منظور توزیع عادلانه نهاده‌های دامی باید دام‌های موجود در سطح شهرستان سرشماری شود، ابراز داشت: طرح سرشماری دام‌های آران و بیدگل در دو بخش دام‌های سبک و سنگین اجرا شد.

سرپرست فرمانداری آران و بیدگل با بیان اینکه این طرح در دو بخش مرکزی و کویرات شهرستان آران و بیدگل اجرا شد، تصریح کرد: ۲۶ نفر آمارگیر در این طرح مشارکت و نسبت به سرشماری دام‌ها اقدام کردند.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات گردآوری شده در ارائه خدمات ملاک عمل قرار می‌گیرد، گفت: کسب اطلاعات برای سرانه مصرف دام‌ها و توزیع عادلانه نهاده‌های دامی از جمله دلایل شناسنامه دار کردن دام و دامداری‌ها است.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن نوروز و لزوم اتخاذ یک برنامه‌ریزی صحیح برای ساماندهی مسافران نوروزی تاکید کرد: خانه مسافرهای موجود در شهرستان آران و بیدگل ساماندهی می‌شوند تا ارائه خدمات به مسافران در این موضوع به صورت مطلوب انجام شود.

وی با اشاره به برخی از دغدغه‌های فرهنگی در مورد مسائل مربوط به گردشگری به خصوص در بخش مرنجاب تاکید کرد: این دغدغه‌ها باید مرتفع شود و اینکه بخواهیم با پاک کردن صورت مسئله نسبت به بستن راه کویر کنیم این تصمیم درست نیست و جایگاهی هم در بین مدیران و مسئولان شهرستان آران و بیدگل ندارد.