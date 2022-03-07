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۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۵:۴۸

در جریان بررسی بودجه؛

حداقل حقوق بازنشستگان ۵ میلیون تومان شد

حداقل حقوق بازنشستگان ۵ میلیون تومان شد

مجلس شورای اسلامی حداقل حقوق بازنشستگان برای سال آینده را ۵ میلیون تومان در نظر گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، ده درصد(۱۰%) افزایش می یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال کمتر باشد.

کد مطلب 5441303
زهرا علیدادی

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