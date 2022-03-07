به گزارش خبرگزاری مهر، کیخسرو دستغیب اظهار کرد: بارش باران که از عصر روز گذشته در بیشتر مناطق استان کرمانشاه آغاز شده همچنان تا عصر امروز دوشنبه به تناوب ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این شرایط باعث لغزندگی جاده‌ها را فراهم آورده و می‌طلبد رانندگان با احتیاط و دقت بیشتری رانندگی کنند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه تصریح کرد: طبق اعلام همکاران مستقر در راه‌ها، بارندگی در محورهای اورامانات خصوصاً پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی و همچنین شهرهای شرقی استان کرمانشاه نظیر صحنه و کنگاور از شدت بیشتری برخوردار است.

دستغیب بیان کرد: مه گرفتگی و تجمع آبگرفتگی به صورت مقطعی در جاده‌های استان کرمانشاه نیز وجود دارد که همین موضوع شرایط رانندگی را سخت‌تر کرده و رانندگان باید دقت لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: پرهیز از سرعت و سبقت‌های غیرمجاز مهمترین توصیه پلیس به رانندگان در جاده‌های لغزنده است و عامل بیشتر سوانح فوتی نیز همین ۲ موضوع بوده است.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه از وجود ۷۵ گشت پلیس در جاده‌های استان خبر داد و گفت: خودرو رانندگان متخلفی که ۲ تخلف حادثه ساز در طول سفر مرتکب شوند به مدت ۷۲ ساعت توقیف خواهد شد.